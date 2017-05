La Fiscalía admite que el TSJ es el que debe decidir sobre Sánchez en 'Púnica'

El Ministerio Público se ha puesto de perfil esta vez en lo referente a la supuesta responsabilidad penal del expresidente del Gobierno regional Pedro Antonio Sánchez por el 'caso Púnica'. Hace tres meses, cuando el juez Eloy Velasco le atribuyó tres presuntos delitos al político murciano y remitió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, la Fiscalía General del Estado se apresuró a difundir una nota de prensa en la que dejaba constancia de que, por su parte, no se apreciaba indicio alguno para perseguir legalmente a Sánchez.

En concreto, fue el propio fiscal general, José Manuel Maza, quien tras consultar a un grupo de fiscales del Tribunal Supremo impidió que las dos fiscales anticorrupción adscritas al 'caso Púnica' pudieran llevar a término su determinación de pedir la imputación del entonces presidente murciano. Así, tuvo que ser la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, la que en un breve escrito asumió la postura oficial del Ministerio Público y razonó que la actuación de Sánchez no era perseguible penalmente. Adujo que la oferta de los presuntos líderes de la 'trama Púnica' a Sánchez para mejorar su reputación se quedó simplemente en eso, en una propuesta, y que «ni siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».

Ahora, la Fiscalía General del Estado ha tenido una nueva ocasión de pronunciarse al respecto, pero ha eludido entrar en el fondo de la cuestión. En su respuesta a la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Murcia, que la semana pasada instó a las partes a pronunciarse sobre la competencia de este órgano para investigar a Sánchez, el Ministerio Público se ha limitado a admitir que Sánchez disfruta de aforamiento, como diputado que es de la Asamblea Regional, y que por tanto es ese tribunal el que debe decidir sobre su suerte judicial.

Una respuesta no solo obvia, sino estrictamente formal, con la que ha eludido insistir -como bien podría haber hecho- en que la conducta del expresidente murciano no puede ser incardinada en delito alguno y que, por lo tanto, no cabría asumir la causa contra Sánchez por parte del TSJ.

Un portavoz de la Fiscalía General se limitó ayer a explicar, a preguntas de este diario, que este órgano «se ha mostrado favorable a que el TSJ asuma la competencia para investigar a Pedro Antonio Sánchez», además de confirmar que «no se ha entrado en el fondo de la cuestión».

Esta postura del Ministerio Público deja más abierta la vía al alto tribunal murciano para asumir la instrucción del 'caso Púnica' en lo que se refiere al político del PP, sobre todo porque las defensas de algunos imputados también apoyan que se lleve en Murcia. «Cualquier cosa menos que sigan en manos del juez Velasco», defendía ayer un abogado.