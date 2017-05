Los regantes exigen a Miras que se 'ponga las pilas' porque el Tajo ya roza la línea roja

Dos de los problemas más candentes de la Región, como la falta de agua y la regeneración del Mar Menor, tendrán que esperar a que los nuevos consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente, Francisco Jódar y Javier Celdrán, se pongan al día sobre las medidas que hay en marcha. Regantes del Campo de Cartagena indicaron ayer que se ha producido un «parón» debido al cambio de Gobierno y esperan que se recupere con rapidez el tiempo perdido porque «la escasez de agua empeora por días». La cabecera del Tajo ya roza la línea roja no trasvasable. La primera reunión que mantendrá el presidente López Miras será hoy con el dirigente de los regantes del Trasvase. Mañana lo hará con los demás representantes del sector agroalimentario.

La remodelación del Gobierno no solo ha provocado el cambio de titulares, sino que la división de las competencias de Agua y de Medio Ambiente ha provocado un 'impasse' justo cuando la sequía y el Mar Menor requieren soluciones urgentes. Asimismo, los nuevos interlocutores tienen que formalizar sus relaciones con los representantes del Ministerio.

Francisco Jódar mantuvo ayer el primer contacto con los agricultores, los sindicatos agrarios y las cooperativas del Campo de Cartagena, a propuesta del primero, en una reunión que tuvo lugar en el área de servicio Airemar, en la autovía de San Javier. El consejero quiso que su primer contacto con organizaciones vinculadas a su departamento haya sido con agricultores y regantes, «para contribuir a dar solución a los problemas hídricos, y especialmente los del Campo de Cartagena, cuyos cultivos son un ejemplo de eficiencia».

Jódar está verde; ayer empezó a empaparse de información sobre el Campo de Cartagena

Nada se sabe de la Mesa del Agua, mientras que la reapertura de los pozos se retrasa

El consejero calificó el encuentro de «cordial y de ofrecimiento mutuo». «Ha servido para ponerme en antecedentes sobre la difícil situación de esta zona. La información que me han trasladado los representantes agrarios y los técnicos me ha resultado de mucha utilidad para buscar soluciones. La situación es crítica porque hay poca agua en la cabecera del Tajo y los pozos y desalobradoras están cerrados. El verano se echa encima y las instrucciones que he recibido del presidente son atajar el problema buscando todos los recursos posibles», indicó Francisco Jódar. Recordó que una parte fundamental depende de la Confederación Hidrográfica del Segura, y anunció que se reunirá con la ministra Isabel García Tejerina lo antes posible.

Primera toma de contacto

Uno de los asistentes a la reunión de ayer explicó que el consejero está bastante verde sobre la situación del Campo de Cartagena, lo cual consideró lógico debido al relevo. «Hemos tenido una primera toma de contacto para explicarle los detalles, pero no hemos pasado de ahí», resumió. «Es evidente que se ha producido un parón», subrayó.

El arranque de la agenda presidencial será básicamente agrario y empresarial. López Miras se reunirá esta mañana con el responsable del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez. Mañana recibirá a los representantes de Fecoam, Coag, Asaja, Upa, Apoexpa, Proexport, Fecamur, Agrupal y la Junta Central de Usuarios y Regantes del Segura. Es probable que días después se reúna con los dirigentes empresariales.

«El objetivo de estas reuniones es abordar de forma urgente las necesidades de agua tras el quinto año de sequía consecutivo», informó ayer el Gobierno regional. Recordó que entre los desafíos se encuentran el blindaje del Trasvase Tajo-Segura, la redotación de la cabecera del Tajo, la creación de un banco público del agua y la interconexión entre desalinizadoras, así como un precio social para el agua desalinizada.

Jiménez: «Estamos muy mal»

El presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, expresó ayer su deseo de que el nuevo Gobierno «se ponga pronto al día en los temas relacionados con el agua, ya que necesitamos todo el apoyo posible en estos momentos». Elevó el nivel de alerta al subrayar que la situación «está muy mal», a la vez que dio por hecho de que a efectos prácticos la cabecera del Tajo ha entrado en el nivel de 'trasvase cero'. Jiménez no espera que este mes se transfieran recursos para los regadíos.

El Sistema de Entrepeña-Buendía pierde reservas a marchas forzadas. Ayer almacenaba 376 hectómetros cúbicos y roza la línea roja que prohíbe los trasvases. «No podemos sufrir otra vuelta de tuerca», apostilló Lucas Jiménez. Entre las medidas inmediatas propone que la Confederación Hidrográfica del Segura autorice con urgencia la apertura de pozos en varias zonas de la cuenca, como el Campo de Cartagena, la Vega Media y el acuífero del Noroeste. En este sentido, confía en que Jódar reclame rapidez al presidente del organismo de cuenca, Miguel Ángel Ródenas.

El expediente para la reapertura de pozos en el Campo de Cartagena se retrasará varias semanas, ya que el estudio de impacto tiene que ser adaptado al reciente decreto de la Consejería de Agricultura para salvaguardar el Mar Menor. Se pretenden extraer 25 hectómetros. La prioridad del Ministerio es recuperar la laguna, y ese objetivo condiciona cualquier otra medida, algo que al parecer algunos colectivos aún no han entendido o se resisten a aceptar.

La sintonía no ha sido buena entre Ródenas y los regantes y el sector agrolimentario, hasta el punto de que la Mesa del Agua -que hace tiempo que dejó de reunirse- pidió su dimisión. También solicitó su relevo el expresidente Pedro Antonio Sánchez, sin conseguirlo. Ródenas está respaldado por la directora general del Agua, Liana Ardiles.