Un informe advierte de que el proyecto para ampliar la UCI de La Arrixaca es inviable

El proyecto de ampliación de la UCI de La Arrixaca, largamente esperado por los profesionales, se ha estrellado nada más arrancar. Un informe técnico advierte de que la obra inicialmente prevista es inviable. Según el documento, no hay garantías de que la estructura de la zona de la primera planta en que se han planificado las obras soporte la ampliación. Fuentes de la dirección del centro confirman la existencia del informe, que califican de «preliminar». Estas mismas fuentes añaden que hay varias alternativas encima de la mesa.

LAS CLAVES uLa UCI cuenta actualmente con 32 camas: 6 para Cirugía Cardiovascular y trasplantes, 10 para neurocríticos, 10 para polivalentes y 6 para la unidad coronaria. El proyecto: Se pretende incorporar 10 camas adicionales y llevar a cabo una reforma completa. La inversión prevista es de 2,7 millones de euros, según se recoge en los presupuestos de la Comunidad.

El proyecto de una UCI reformada y ampliada se puso en marcha por fin este año con la inclusión de una primera partida de 300.000 euros en los presupuestos de la Comunidad, si bien la inversión total prevista asciende a 2,7 millones de euros. El objetivo es remozar Cuidados Intensivos y añadir 10 camas adicionales a las 32 actualmente existentes, según explicó la exconsejera de Sanidad, Encarna Guillén, durante la presentación de las cuentas públicas en la Asamblea.

El pasado 22 de febrero se dio el primer paso con la adjudicación, por 19.875 euros, de la redacción de los 'Proyectos Básico y de Ejecución de Arquitectura e Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud, y Coordinación de Seguridad y Salud durante la redacción del Proyecto de las obras de ampliación de la UCI'. Con las primeras catas, sin embargo, ha llegado el jarro de agua fría. Varias fuentes coinciden en que los técnicos han detectado que la ampliación prevista, en la primera planta, supondría un riesgo para la seguridad. Así lo han hecho constar en un informe.

Un documento interno ya advertía en 2013 de la «necesidad urgente» de aumentar el número de camas. La ocupación del servicio es del 120%

La dirección del hospital no ofrece detalles. Por su parte, desde el SMS se señala que «aún se está redactando el proyecto de obras», de forma que «en estos momentos se están estudiando» las distintas alternativas «para dar con la mejor solución». Una de las posibilidades, según diversas fuentes, es ampliar la UCI echando mano de varias salas de pruebas especiales que se encuentran junto a Cuidados Intensivos, en dirección al Policlínico. Sería una opción menos ambiciosa que la inicialmente prevista. La zona quedaría en principio destinada a camas de 'semicríticos': pacientes que ya no necesitan una atención tan continua como en Cuidados Intensivos pero que todavía no están suficientemente estabilizados como para ser trasladados a planta.

Esta idea se parece bastante a un proyecto que el servicio de UCI puso encima de la mesa en 2013 y que fue desestimado. Suponía una inversión de apenas 53.000 euros y conllevaba la creación de una unidad de 'semicríticos' con 10 camas.

Suspensión de cirugías

La memoria del proyecto, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', alertaba ya entonces (han pasado cuatro años) de que La Arrixaca «precisa de forma urgente de una unidad de semicríticos inicial de 10 camas, siendo 20 el número ideal para poder atender la demanda actual y el futuro próximo». Desde entonces, la situación de colapso que sufre la UCI no ha hecho sino empeorar. Según datos facilitados el verano pasado por la dirección del hospital, el índice de ocupación es «del 120%, aproximadamente».

Esta saturación permanente provoca la suspensión de intervenciones quirúrgicas de forma periódica. En el informe de 2013 se advertía de «la disminución progresiva y cada vez más frecuente del número de camas libres en nuestro servicio» y «del hecho de tener que derivar pacientes a otros centros o reubicarlos en otras zonas del hospital, invadiendo incluso otras especialidades o unidades, como Reanimación».