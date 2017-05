La llaman 'la abuela vieja' porque decir tatarabuela resulta complicado para los más pequeños. Pero no siempre tuvo arrugas ni cicatrices en las rodillas. Todo comenzó en 1944, cuando Josefa Muñoz Murcia, vecina de la pedanía murciana de Monteagudo, daba a luz a su primera hija. Tenía entonces 21 años y poca experiencia. Tras ella vendrían dos chicas y dos varones más: los niños de la casa. A sus 94 años, Josefa recuerda la maternidad como algo lejano, aunque la sigue viviendo muy de cerca. De ello se han encargado sus doce nietos, que ya la han hecho bisabuela una treintena de veces.

Beatriz Ruiz es una de las bisnietas de Josefa. Ella fue la primera de su generación en seguir con el legado de 'la abuela vieja'. Con apenas 14 años, Beatriz trajo al mundo a Marta Navarro: la primera tataranieta. «Este año ha hecho la Primera Comunión y no he podido ir a verla, porque ya no puedo andar. Pero a mí me encantaría poder verlos a todos, cómo se casan y cómo tienen hijos», dice Muñoz con una sonrisa.

'La abuela vieja' es una de las pocas niñas de la guerra que todavía quedan en la Región. A pesar de ello, recuerda su infancia con cariño. «Muchas veces pienso en mi madre, la pobre, porque para que yo creciera bien me encomendó a unos señoritos que me criaron. La verdad es que tuve mucha suerte y no pasé hambre alguna». Con lo único que dice no estar satisfecha es con no haber ido a la escuela: «Digo yo que me podían haber enviado al colegio. ¡Así ahora no tendría tantas faltas de ortografía al escribir!», bromea.

Josefa no solo fue una niña afortunada. También fue una madre con suerte, «porque aunque en mi época, hace setenta años, la gente pasaba mucha hambre, mi marido era panadero y eso hizo que nunca nos faltase la comida. Él se sacaba el pan en los bolsillos sin que nadie lo viera, incluso vendía por su cuenta», confiesa risueña. «Viví bien, la verdad. Puedo decir con orgullo que pude comprarle a mis hijos todo lo que necesitaron: carro, cuna, de todo», sentencia.

Josefa Lax, su segunda hija, recuerda que 'la abuela vieja' fue una madre «muy sargento, solo le faltaba la boina. En casa mandaba ella y también controlaba el dinero. Pero fue una madre sobresaliente». Lax vivió la aventura de mudarse a Alemania con sus padres y sus dos hermanas. La matriarca nonagenaria rememora: «Al único que no pude llevarme fue a mi hijo, que se quedó aquí. Y luego con 44 años me quedé embarazada de nuevo y tuve al pequeño allí en Alemania».

«Era un escándalo»

El episodio hace reír a su hija, quien descubrió el último embarazo de su madre «porque una amiga de la fábrica de pañuelos de papel, en la que trabajábamos, me lo contó cuando ya iba de cuatro meses». ¿Por qué lo ocultó? «Porque le daba vergüenza volver a estar encinta con dos hijas tan grandes. Yo ya estaba casada y tenía una hija cuando ella se quedó, y mi hermana mayor acababa de echarse novio. En aquella época eso era un escándalo», cuenta Lax ante la mirada traviesa de su madre, que no deja de asentir con la cabeza. Lax es bisabuela de la pequeña Marta, a la que dice haber «medio criado», igual que a Beatriz, su nieta. «Yo tuve a Cristina en Alemania, con 19 años. Allí me casé con un madrileño, con el que tuve a mis tres hijos, y luego me separé», recuerda. Cristina Martínez, la hija mayor de Lax y la abuela de Marta, recuerda haber visto trabajar muy duro a las dos Josefas, su madre y su abuela. «Eran otros tiempos, en los que ser madre no era tan fácil como ahora. Antes no tenías familia con quien dejar a los hijos; yo sí tuve ayuda para criar a Beatriz. Ellas trabajaron muy duro, eso lo he visto yo», dice con emoción. Las cuatro celebran hoy por separado el Día de la Madre.

A estas horas, Lax debe haber dado un beso muy fuerte a 'la abuela vieja' de la familia, a quien cuida desde que no puede valerse por sí misma; y seguro que la pequeña Marta ya le ha dado a su joven mamá, de 25 años, un regalo hecho por ella misma y del que no quiso revelar nada, porque era una sorpresa.

'La Verdad' agradece a Josefa que abriera las puertas de su casa y su memoria y a la Asociación de Familias Numerosas de la Regíón de Murcia (Fanumur) haber facilitado el contacto de esta familia.