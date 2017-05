El 'boom' de los opositores maduros

Cada mañana cumple con espíritu espartano con sus seis horas diarias de hincar codos. «Una oposición es tiempo y paciencia», zanja mientras levanta la mirada de una de sus 'biblias': el libro sobre la ley de Enjuiciamiento Criminal. A sus 51 años, Pablo López muestra la ilusión de un universitario recién titulado que se está preparando su primera oposición, a pesar de las cornadas que le ha dado la crisis. «En pleno 'boom' inmobiliario pensaba que me jubilaría en mi empresa, estaba genial, en absoluto me imaginaba que iba a volver a estudiar». Y encima lo está haciendo por partida doble, ya que compatibiliza los 22 temas de las oposiciones a auxiliar administrativo de la Comunidad Autónoma con los 54 temas de Instituciones Penitenciarias del Estado.

Tanto UGT como CC OO coinciden en avanzar que habrá un 'boom' de opositores maduros que, como Pablo, tratarán de reengancharse al mercado laboral con la oferta de empleo público de 13.600 plazas (10.000 de consolidación de empleo y 3.600 de libre acceso) para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, que el Gobierno autonómico prevé que se convoquen en la Región. La Asociación de Empresarios de la Formación de la Región (Amcap) opina como los sindicatos y eleva la horquilla de edad de los opositores de los 25 años hasta los 50 años. Pablo tomó la decisión de retomar los libros después de sondear lo que había en el mercado laboral cuando en septiembre de 2011 «se fue al traste» la empresa de desarrollo de suelo industrial a la que le llevaba entre otras áreas, la de personal y contabilidad. «Lo que encontraba no se adecuaba a mis circunstancias profesionales».

Su mujer tiene trabajo y este graduado social pudo permitirse retomar los estudios, aunque Pablo reconoce que «al principio me costaba, a mi edad no tienes tanta capacidad ni paciencia para sentarte, necesitas prepararte en una academia y que te orienten». Tras opositar en 2014, 2015 y 2016 a Instituciones Penitenciarias, en la última convocatoria se quedó a una décima de convertirse en funcionario. A base de 'beberse' todas las convocatorias del BOE, el BORM y los ayuntamientos, acaba de lograr en una bolsa de Murcia un empleo temporal como conserje en el campo de fútbol de Javalí Nuevo.

La patronal de los centros de formación achaca el repunte de edad a la falta de convocatorias desde 2007

«Como solo trabajo por las tardes, tengo toda la mañana para estudiar». La aptitud de Pablo es doblemente meritoria: trabaja de 16.30 a 23.30, y cada mañana se pone delante de los libros a las 8 horas. «De lunes a viernes ese es mi horario». Como algunos temas de la convocatoria estatal y autonómica son similares, «me la estoy jugando a las dos».

Con los hijos a la biblioteca

Lo mismo le ocurre a María Isabel Belmonte: «Llevo en danza varias oposiciones». Solo ofrece detalles a este diario de una convocatoria porque ya se ha cerrado el plazo de inscripción. «La competencia es terrible», se excusa. «Una que me preparo es la del Ayuntamiento de Cartagena, 42 plazas de auxiliar administrativo y bolsa de trabajo para el que supere el examen. Es muy goloso». Tanto, que se está matando a estudiar: de 9 a 13 horas, y de 16 a 21. «Como si fuera un trabajo». Cada semana asimila 50 artículos de la ley de Régimen Jurídico, de Procedimiento... No le queda otra después de que echase la persiana la parafarmacia en la que había trabajado como encargada durante 16 años, y tras comprobar las hieles del mercado laboral. «Los empresarios no contratan con buenas condiciones y prefiero opositar». Puede correr el riesgo porque su marido tiene trabajo.

«Empecé fuerte, pero luego hay altibajos porque tienes que luchar contra tus propios demonios. Es muy duro psicológicamente porque notas la mirada de los demás, con 45 años y estudiando te ves fuera de lugar». Por suerte, sus hijos la apoyan y algunas veces la han acompañado a la biblioteca regional. «Ellos hacían sus deberes y yo estudiaba».

María Isabel ha contratado a un preparador y, como tiene conocimientos en derecho por su diplomatura de Graduado Social, se presenta a un nivel C2 porque cree que tendrá más posibilidades. Una de sus 'rivales' en las oposiciones de Cartagena será María Teresa Ubierna, de 46 años. «Soy una persona válida para seguir trabajando», subraya motivada y optimista. Su vuelta a los temarios se fraguó cuando quebró en 2008 la empresa de la construcción en la que trabajaba como administrativa. Pasó más de siete años en el paro hasta que la contrataron cinco meses en el Ayuntamiento. «Las condiciones de trabajo eran muy buenas», así que decidió que quería hacerse un hueco en la administración opositando. La cocina y el salón son su biblioteca privada. «Lo que más me ha costado ha sido ponerme en casa y coger la rutina, pero a cierta edad es la única salida que hay porque solo se potencia la garantía juvenil».

El último tren laboral

Juan Martínez, presidente de Amcap, reflexiona que «se ha elevado la franja de edad de los opositores porque desde 2007 no ha habido convocatorias importantes». El perfil de edad de entre 35 y 55 años se preparará oposiciones «de categorías y niveles básicos», como celadores, auxiliares, ordenanzas. Martínez indica que su mayor hándicap es que «llevan veinte años sin coger un libro y en las academias diseñamos estrategias para enseñarles hábitos de estudio».

Por contra, los opositores maduros tienen a su favor un grado de motivación mayor que los más jóvenes: «Son personas con un grado de convicción alto porque puede ser el último tren que pase delante de ellos para tener un buen trabajo». Muchos de estos aspirantes con canas, según Paco Saura, de CC OO, serán parados de larga duración. «Están fuera del mercado laboral o tienen pocas posibilidades». Saura avanza que su sindicato ofertará a este colectivo «cursos de formación homologados». En UGT, Teodoro Cánovas también cree que, ante la precariedad del mercado de trabajo, «a la tasa de reposición se presentará todo tipo de perfiles».

La Comunidad Autónoma aguarda a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para confirmar que en los próximos tres años convocará, al menos, 13.600 plazas. Será entonces cuando arranque oficialmente la carrera opositora.