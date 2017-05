Los cambios de consejerías y de altos cargos retrasan más el arranque de la etapa de Miras

El Gobierno de López Miras tardará aún varias semanas en arrancar; necesita tiempo para nombrar a los secretarios y directores generales, organizar la nueva estructura de la Administración regional y ubicar varias consejerías. La Región no asiste a un simple relevo en la presidencia, ya que López Miras ha realizado unos cambios de tal envergadura, más allá del guión preconcebido, que la nueva etapa que se abre en la Comunidad Autónoma tardará algo más en despegar.

La recomposición de las consejerías y el profuso cambio de competencias contrastan con la insistente consigna del presidente de no perder ni un minuto más para ponerse a trabajar. Todavía faltan los equipos y los deberes que tienen que hacer varios consejeros para ponerse al día, tal y como confesaron ayer algunos de ellos tras la toma de posesión que tuvo lugar en el palacio de San Esteban.

La consejera portavoz, Noelia Arroyo, informó de que el Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobará los primeros nombramientos de secretarios y después vendrán los directores generales y otros altos cargos que cambien de cometido. Arroyo señaló en rueda de prensa que este Gobierno está pensado para dar respuesta a los retos de la Región hasta el final de la legislatura. A preguntas de 'La Verdad', indicó que la amplia remodelación llevada a cabo por López Miras no significa que el anterior gabinete de Pedro Antonio Sánchez lo estuviera haciendo mal.

AL DETALLE Atípico Los consejeros toman posesión sin invitados ni familiares, con los periodistas de testigos Mensaje El presidente dice que hay que «eliminar la incertidumbre y garantizar la estabilidad en la Región» Reunión López Miras preside su primer Consejo de Gobierno para volver a marcar los objetivos Remodelación Arroyo sostiene que el profundo cambio de Gobierno no significa que las cosas se hicieran mal en la etapa de PAS Protocolo El presidente espera ser recibido pronto por el Rey Felipe VI y por Mariano Rajoy

Un mes desde la dimisión de PAS

Los consejeros piden tiempo para ponerse al día

La toma de posesión de los nueve consejeros resultó atípica. No hubo invitados, ni siquiera familiares, y el acto se desarrolló en la antesala del despacho del presidente. A un lado estaban los titulares, y enfrente las tres exconsejeras de Presidencia, Educación y Sanidad. El presidente quiso lanzar un mensaje de austeridad, así como darle velocidad al relevo, si bien los cambios profundos que ha realizado requieren su tiempo para que fructifiquen. La consejera portavoz pidió a los medios de comunicación que fueran «comprensivos» con los nuevos consejeros y que les concedan tiempo para que se pongan al día.

Tras la toma de posesión, López Miras tuvo la primera reunión de carácter deliberante con su equipo, aunque dijo previamente que se iban a tomar decisiones importantes. El presidente ya ha solicitado las protocolarias audiencias al Rey Felipe VI y a Mariano Rajoy, que espera que tengan lugar pronto.

No hubo novedades en el breve discurso de López Miras, cuya economía de palabras es similar a la del expresidente Alberto Garre. No así a la de sus otros antecesores Pedro Antonio Sánchez y Ramón Luis Valcárcel. Recalcó hasta la saciedad que no hay que perder más tiempo para ponerse a trabajar para un millón y medio de murcianos, algo que se ha convertido en una especie de eslogan oficial desde el discurso de investidura de Miras en la Asamblea.

Subrayó que es tiempo de «eliminar la incertidumbre y garantizar la estabilidad» en la Región de Murcia. De hecho, el Gobierno se encuentra en una situación de parálisis desde que Pedro Antonio Sánchez presentó su dimisión hace más de un mes. La inestabilidad política e institucional se instaló a principios de año con la investigación abierta por el TSJ a Sánchez por el 'caso Auditorio' y la inmediata ruptura de Ciudadanos de su pacto con el Partido Popular. Se abrió un paréntesis que todavía dura.

Miras alecciona a los consejeros

«Que el millón y medio de murcianos confíen en nosotros»

El presidente agradeció la dedicación de las tres exconsejeras María Dolores Pagán, Encarna Guillén e María Isabel Sánchez-Mora -«Lola, Encarna y Maribel», dijo-, y se mostró confiado en que la nueva estructura que ha adoptado «permitirá responder con más agilidad y eficacia a los retos planteados». Le trasladó a su nuevo equipo la necesidad de que la Comunidad «debe ser una Administración cada vez más cercana, ágil, moderna y transparente». Insistió en que «el millón y medio de murcianos tienen que confiar en nosotros».

Habló de la necesidad de emprender retos importantes y de ofrecer soluciones «porque debemos ir más allá de los palabras, porque son los hechos los que nos identificarán». También les trasladó a los consejeros que «tienen que escuchar y trabajar con los murcianos», diferenciando «entre lo superfluo y lo verdaderamente importante, para no distraernos ».

Señaló que en esta nueva etapa no parten de cero «porque tenemos la suerte de contar con un buen precedente, un gobierno regional que ha contribuido a crear empleo, bajar impuestos y ser líderes en transparencia y participación ciudadana». Aleccionó a los miembros de su equipo al indicarles que no harán nada más importante en nuestras vidas que servir a Murcia y serle útil». Los ciudadanos, apostilló, pronto van a comprobar que no van a tardar tiempo en tomar decisiones.

Marcado perfil económico

Muchos objetivos que alcanzar para dos años

En el primer Consejo de Gobierno deliberante se marcaron las prioridades para los próximos 25 meses, con un marcado carácter económico: empleo, bajada de impuestos y simplificación administrativa; junto al nuevo modelo de financiación autonómica y la puesta en servicio de algunas infraestructuras, como la llegada provisional del AVE, la apertura del aeropuerto y la terminación de la autovía Jumilla-Yecla. A eso se añade la recuperación del Mar Menor y la falta de agua. Todo con dos años por delante.