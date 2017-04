Arroyo: «Los aforamientos no equivalen a impunidad»

«Los aforamientos no equivalen a impunidad». Con estas palabras quiso poner de manifiesto, Noelia Arroyo, portavoz del Gobierno regional en funciones, la postura del Ejecutivo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, para la supresión de estos que se debatirá y votará hoy en la Asamblea Regional. «Estos fueros especiales protegen el ejercicio de nuestras funciones en el cargo, pero no impiden que debamos dar cuentas», añadió Arroyo.

No obstante, subrayó que desde el Consejo de Gobierno se cree que la eliminación de los aforamientos no podía ser un impedimento para constituir un nuevo Ejecutivo, por lo que sus miembros apoyan el voto a favor de su supresión. Sin embargo, en la línea de lo expuesto por el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno en funciones cree que una reforma de este tipo «debe ser más profunda y que no puede tratarse de una cuestión puntual, sino que tiene que plantearse de manera más amplia y profunda en todo el panorama nacional».

Y es que el voto de los populares a favor de esta reforma estatutaria es uno de los requisitos impuestos por Ciudadanos para abstenerse en segunda votación y facilitar así la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad. En relación a la composición del Ejecutivo que designe el nuevo presidente si, como todo parece, finalmente es investido, Arroyo aseguró no tener información. «López Miras no ha hablado en el Consejo de Gobierno porque todavía no es el presidente y porque ahora está trabajando para recabar los apoyos necesarios», indicó, al tiempo que añadió que los consejeros desconocen si seguirán en su cargo o no. «Estaremos encantados de formar parte del Gobierno de López Miras, si lo cree conveniente, como lo hemos estado con Pedro Antonio Sánchez», apostilló.

López Miras llegará al Gobierno tras la reciente crisis institucional que desembocó en la salida de la presidencia de Pedro Antonio Sánchez. En relación a dicha crisis, Arroyo señaló que ha tenido un carácter «superficial» y que ha tenido como causa «partidos que han intentado empañar la gestión de este Ejecutivo; pero la Región va a ir bien y va a ir mejor en los próximos meses», concluyó.

Por otra parte, y preguntada por el vuelo que el expresidente del Gobierno murciano Pedro Antonio Sánchez realizó el pasado fin de semana sobre Puerto Lumbreras, a bordo de un helicóptero del Servicio de Emergencias 112, Arroyo señaló que este tipo de actividades son «usuales». «Existe un reglamento específico para estos ese vuelos e supervisión y, si se cumplen las normas de seguridad, las autoridades regionales o municipales tienen derecho a participar en ese servicio usual, que no es para un evento determinado; lo compañeros de la prensa que también han subido a veces, lo saben bien».

El servicio, sobre el que informa este miércoles la edición impresa de 'La Verdad', se prestó como parte de un dispositivo preventivo de seguridad dentro de una prueba del Campeonato Mundial de Enduro (motocros) y a bordo del helicóptero también subieron, entre otras personas, las hijas de Sánchez y la actual alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez.