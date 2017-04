Pedro Antonio Sánchez vota con el Grupo Popular a favor de suprimir los aforamientos

La Asamblea Regional dio este miércoles el primer paso para eliminar los aforamientos de los diputados autonómicos y de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Lo hizo aprobando en pleno por unanimidad el proyecto para reformar los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía que regulan esa figura legal que impide la detención y retención de esas personas en territorio murciano, salvo en caso de delito flagrante, y que deja en manos del Tribunal Superior de Justicia la decisión sobre su inculpación.

Pedro Antonio Sánchez asistió al primer pleno que se celebra en la Asamblea tras su dimisión como presidente de la Comunidad Autónoma el pasado día 4 de abril y votó a favor con el resto de los miembros de su grupo parlamentario. También lo hizo el candidato del PP a sucederle en San Esteban, Fernando López Miras, que ocupó su lugar en la Mesa del Parlamento, ya que seguirá siendo secretario segundo hasta su previsible toma de posesión como presidente la próxima semana.

El diputado socialista Joaquín López defendió la necesidad de la reforma para quitar "este privilegio", pero reprochó al PP que vote sin convencimiento "solo por mantener el poder". También fue crítico con Ciudadanos, por darle el apoyo a los populares para mantener la presidencia de la Comunidad. López recordó que el PP se abstuvo en un anterior debate sobre el mismo asunto y fue, según su teoría, para proteger a Pedro Antonio Sánchez en la investigación judicial por el 'caso Auditorio'.

Óscar Urralburu, de Podemos, aprovechó la defensa de la propuesta para citar a una decena de políticos del PP imputados por corrupción, entre ellos "nuestro Pedro Antonio Sánchez", dijo con sorna. "Todos los días nos encontramos con una lista creciente de personas investigadas por corrupción y participación en tramas corruptas a los que se les imputan delitos gravísimos", insistió dirigiéndose a la bancada popular, para recordar después que la corrupción implica pobreza. Como el socialista López, Urralburu también acusó al PP de apoyar ahora la reforma "para mantener el poder. Les da igual el Estatuto de Autonomía".

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, presentó a su partido como impulsor de la regeneración de la política mediante la eliminación de los aforados, figura utilizada por políticos bajo sospecha para retrasar su comparecencia ante los jueces, recordó. "No deberían tener miedo a nuestros tribunales. Ha llegado el momento de poner fin a este privilegio y ponernos al nivel de otros países donde solo están aforados los presidentes o primeros ministros", pidió.

En el turno general de intervenciones, el diputado popular Francisco Jódar censuró el tono "radical" de Urralburu y reconoció que hay corrupción en las filas del PP, "como la hay en todos los partidos. Pero no hacemos como Podemos, defender a quien mata a la gente a cambio de dinero". Jódar aseguró que los aforamientos se ven ahora como privilegio, cuando es una garantía, porque no es un juez de primera instancia quien decide sobre el futuro de un político sino una sala con tres magistrados la que lo hace. No obstante, defendió el "convencimiento" de su partido en eliminar esa figura, pero "con sensatez, responsabilidad y prudencia". Lo lógico, insistió, es que se hiciera en una "estudiada" reforma más amplia del Estatuto de Autonomía. Aun así defendió el voto a favor "porque esta Región necesita estabilidad ya".

La reforma del Estatuto de Autonomía iniciada este miércoles en Cartagena tardará al menos medio año en entrar en vigor, ya que ahora tiene que ser refrendada por las Cortes Generales, pues tiene rango de ley orgánica. La Asamblea enviará su resolución en primer lugar al Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación. Posteriormente deberá ser aprobada en el Senado.

Víctor Martínez, Joaquín López y Miguel Sánchez defenderán la reforma en el Congreso

Para la defensa de la reforma en el el Congreso de los Diputados, la Asamblea Regional eligió este miércoles a los diputados Víctor Manuel Martínez (PP), Joaquín López (PSOE) y Miguel Sánchez (Ciudadanos).

La Asamblea informará automáticamente a la Cámara Baja de la aprobación del proyecto de reforma de la ley orgánica para que sea admitido a trámite y lo ordene en próximas sesiones. Fuentes de la Cámara consideran poco probable que ese trámite en Madrid se haga antes del próximo verano.