El PSOE denuncia que las listas de espera reflejan «las carencias de gestión en el SMS»

La diputada regional del PSOE Consuelo Cano denunció ayer que las listas de espera «siguen siendo el reflejo de las carencias de la gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS), por mucho que le quieran dar una nueva pátina». Cano criticó que la Consejería haya celebrado la reducción de 14 días de media en las esperas para una intervenciones quirúrgicas. «Es importante señalar» que se trata de una media, «por lo que supone poner el acento en la inequidad, que sigue siendo una tarea pendiente», subrayó.

La parlamentaria lamentó que el código postal siga influyendo «en la calidad y prontitud de la prestación sanitaria en la Región de Murcia», y advirtió de que, en ese sentido, «poca mejora se ha conseguido en estos dos últimos años». Consuelo Cano recordó que los hospitales de Lorca, Cartagena y Cieza soportan las mayores esperas. «Además, seguimos teniendo un atasco enorme en las consultas de los médicos especialistas y, sobre todo, en las pruebas diagnósticas que, como todo el mundo sabe, son pasos previos a una posible intervención quirúrgica», añadió.

La representante socialista criticó el número elevado de pacientes que no tienen fecha asignada para sus pruebas diagnósticas. «Esta cifra se encuentra en un limbo imposible de controlar. Ni siquiera los propios pacientes pueden hacer el seguimiento de sus esperas», comentó. «Recordamos a la consejera que esta información tendría que estar disponible, tal y como reza la normativa estatal y un decreto de su departamento de 2006. Y todavía no es una realidad once años más tarde»», subrayó.