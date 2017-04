Uno de cada cuatro hogares llega a final de mes «con mucha dificultad»

Las cifras de la recuperación económica del país vuelven a chocar con la realidad diaria de los ciudadanos de a pie. Y más aún en la Región de Murcia, que se sitúa como la quinta comunidad con la mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (28,9%), por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, y por encima de la media nacional, del 22,3%. Así se pone de manifiesto en la Encuesta sobre Condiciones de Vida, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que determina que el umbral nacional de la pobreza se sitúa en unos ingresos de 12.312,8 euros para un hogar de dos adultos y de 17.237,9 euros para un hogar de dos adultos y dos menores de 14 años, por poner dos ejemplos.

La encuesta, asimismo, revela que Murcia es la tercera región del país, tras Canarias y Valencia, con mayor porcentaje de hogares que llegan a final de mes con «mucha dificultad», casi la cuarta parte del total (24,5%), frente a una media nacional del 15,3%. Hace diez años, el porcentaje en la Región era del 14%. Aunque la cosa no se queda ahí. El 19,5% de las familias lo acaban «con dificultad» y el 26% admiten que lo hacen «con cierta dificultad». En total, siete de cada diez hogares tienen que hacer algún tipo de malabarismo para sobrevivir al mes. Por el contrario, el 20% de los hogares de la Región llegan a los últimos días del mes «con cierta facilidad», el 9,4% lo hace «con facilidad» y el 0,5% «con mucha facilidad».

Según la misma encuesta, los hogares murcianos están entre los que menos vislumbran la luz al final del túnel de la crisis, a tenor de los datos, que revelan que el 48,7% (prácticamente la mitad de los ciudadanos) no pueden permitirse al menos una semana de vacaciones al año. Un porcentaje que dobla las cifras del País Vasco (22,4%), Navarra (23,2%) y Comunidad de Madrid (24,7%). Además, el 47,9% de los murcianos no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, entendiendo como gasto imprevisto un 'palo' de 625 euros un mes cualquiera, según determina el INE. Asimismo el 10,7% admite tener retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. En estos tres casos (imposibilidad de vacaciones, incapacidad para enfrentarse a gastos imprevistos y retrasos en los gastos de la vivienda), la Región de Murcia registra el tercer mayor porcentaje por comunidades autónomas. Pero es que, además, las cifras aumentan sensiblemente cuando en las estadísticas se cambian hogares por personas, ya que más del 50% de los habitantes de la Región no pueden marcharse de vacaciones esa semana y más del 13% reconoce impagos en los gastos del hogar. Asimismo, uno de cada cinco murcianos (20,2%) no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. La temida pobreza energética.

El 4,4% de los ciudadanos no pueden permitirse al menos una comida de «carne, pollo o pescado cada dos días»

En total, siete de cada diez familias tienen que hacer algún tipo de malabarismo para sobrevivir al mes

También hay algo más de un 10% de habitantes que no pueden permitirse disponer de un ordenador personal y un 6,6% que no puede pagarse un coche. Pero mucho más preocupante es la cifra de murcianos que no pueden poner en la mesa un plato «de carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días», que llegan hasta el 4,4% del total. A simple vista puede parecer un porcentaje baladí, pero traducido supone alrededor de 67.000 personas que no solo tienen carencias materiales, sino también nutricionales.

8.273 euros al año

Unos datos que, de una u otra forma, son consecuencia de otra de las demoledoras realidades que se extraen de esta última encuesta del INE: Murcia es la región española donde los ciudadanos cuentan con unos ingresos medios anuales más bajos, con 8.273 euros. O, lo que es lo mismo, algo menos de 690 euros al mes. Por delante de la Región de Murcia, en este caso, se sitúan el resto de comunidades, desde Andalucía (con 8.398 euros) y Extremadura (8.674), hasta los 12.660, los 13.408, o los 14.345 euros que ingresa cada año de media un catalán, un navarro y un vasco, respectivamente, que son los ciudadanos del país con los ingresos más elevados. De media, y según el mismo informe, un ciudadano español gana cada año algo más de 10.700 euros. O, lo que es lo mismo, 892 euros al mes.

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población en el grupo de menores ingresos fueron en 2015 (año al que se refiere la encuesta) Canarias (33% de la población), Andalucía (31,9%) y Castilla-La Mancha (30%). Por su parte, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población con rentas altas eran País Vasco (38,2%), Comunidad Foral de Navarra (30,7%) y Comunidad de Madrid (29,8%).