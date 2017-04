Aena decide pujar por el aeropuerto de Corvera mientras se resuelve el recurso

Aunque discrepa de las condiciones económicas y de las tarifas propuestas por la Consejería de Fomento, el operador Aena presentará con toda probabilidad su oferta para gestionar el aeropuerto de Corvera, dentro del plazo de admisión que termina el día 2, según ha podido saber 'La Verdad' de fuentes próximas a la compañía. De no hacerlo, perdería la posibilidad de pujar por la explotación del aeropuerto de la Comunidad Autónoma.

Aena impugnó la semana pasada el pliego de condiciones ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que admitió a trámite el recurso y dejó en suspenso el concurso. No obstante, mantuvo abierto el plazo de presentación de ofertas, como publicó 'La Verdad'. El Consejo de Administración de la empresa público-privada analizó ayer este complejo escenario, ya que el futuro contrato está a expensas de lo que resuelva finalmente este tribunal, en el sentido de si obliga a cambiar el pliego de condiciones o lo mantiene. Si lo rechaza, se abriría un nuevo plazo. Aena discrepa de los criterios de solvencia económica, que considera un coladero para empresas sin experiencia en el sector, y de las tarifas diferenciadas que se le aplicarían por tratarse de una sociedad mayoritariamente pública.

La Consejería no puede adjudicar, pero sí recibir las ofertas en esta primera fase del concurso. Las empresas que no se presenten ahora se quedarían fuera de la segunda fase. El operador siempre ha mostrado su interés por gestionar Corvera, lo cual le llevaría a presentar un plan de transición entre este aeropuerto y el de San Javier en el supuesto de que gane el concurso. Es decir, no se produciría un cierre inmediato de este último, toda vez que Aena no podrá ser indemnizada por los 35 millones de euros invertidos.

El presidente y consejero delegado de Aena, José Manuel Vargas, hizo ayer hincapié en que la compañía sigue operando en el aeropuerto de Murcia-San Javier, pero apuntó que adoptarán decisiones «en función de lo que se vaya produciendo» en la instalación aeroportuaria de Corvera, informa Efe. Antes de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar los presupuestos de este organismo, Vargas dirigió la Junta de Accionistas de la compañía, donde aseguró que necesitan «las mejores condiciones para poder competir en el mundo». Repasó las cifras más relevantes de la sociedad cotizada y reveló que en su plan quinquenal espera alcanzar los 338 millones de pasajeros anuales. Recordó la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y la bajada del 11 % de las tarifas aeroportuarias en 5 años.