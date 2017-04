Las esperas para operarse bajan 14 días de media mientras sigue el atasco en consultas

Los tiempos de espera para operarse en la sanidad pública regional han vuelto a experimentar un descenso, con una reducción de 14 días de media en el último año, según datos a 31 de marzo. De esta forma, los murcianos aguardan un promedio de 94,2 días para entrar al quirófano. Sin embargo, se mantiene el atasco en las consultas de los médicos especialistas. Como consecuencia, y pese a la mejoría en la lista quirúrgica, el número de pacientes que sufren demoras excesivas en el Servicio Murciano de Salud (SMS) sube un 24% con respecto a marzo de 2016. En concreto, 59.549 murcianos superaban a finales de marzo los tiempos máximos fijados como tolerables por la Comunidad (150 días para una operación, 50 para una consulta con el especialista y 30 para una prueba diagnóstica). Son más de la mitad de los pacientes que se encontraban en ese momento en lista de espera con cita ya asignada.

Tras el aumento imparable de las demoras para entrar al quirófano durante los años de recortes, Sanidad se planteó como objetivo prioritario revertir esa tendencia, que había convertido a Murcia en una de las comunidades autónomas con mayores retrasos en la asistencia. Desde mediados de 2015 se ha tratado de incrementar la actividad en los quirófanos de los hospitales públicos, buscando una mayor productividad en horario de mañana, y se han intensificado las derivaciones a centros concertados. Como resultado, los tiempos de espera se han ido reduciendo paulatinamente, aunque la Región sigue presentando peores datos que la media española. A 31 de marzo, y según la estadística hecha pública ayer por la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, la espera media para una intervención quirúrgica se situaba en 94,2 días, 14 menos que hace un año y 6,6 menos que a cierre de 2016. La mejora alcanza a casi todas las especialidades quirúrgicas. Los mayores descensos se producen en Cirugía Torácica (de 122 días de espera media a 85), en Angiología (de 109 a 78) y en Traumatología (de 129 a 96). Por el contrario, las demoras aumentan cinco días en Neurocirugía y doce en Ginecología, hasta situarse en 116 y 84 días de media, respectivamente. El desatasco en los quirófanos se traduce en un descenso del 25% en el número de pacientes que aguardan más de 150 días para ser operados. Si en marzo de 2016 había 7.606 personas en esta situación, ahora son 5.684 los pacientes afectados por retrasos excesivos. Con respecto a las demoras superiores al año, la disminución es también significativa: de 658 afectados se ha bajado a 430 (228 menos) en el último año. Estas mejoras se explican por el incremento de la actividad quirúrgica: de enero a marzo se realizaron 23.763 intervenciones, 1.494 más que en el mismo periodo del año pasado.

10.792 más que hace un año

Más de la mitad de los pacientes superan los tiempos máximos de espera fijados como tolerables

Guillén destaca que la mejoría en la lista quirúrgica llega a casi todas las especialidades

Pero los descensos en lista quirúrgica se ven ensombrecidos una vez más por la saturación que sufren las consultas externas. Aunque la consejera destacó ayer el descenso de 14,3 días en la espera media experimentado de diciembre a marzo, lo cierto es que la situación no mejora con respecto al año pasado. Así, si en marzo de 2016 los murcianos aguardaban una media de 57,4 días para una primera consulta con el médico especialista, ahora ese plazo es de 58,4 días. Aumenta además un 27% el número de pacientes que superan el plazo máximo fijado como tolerable (50 días). A 31 de marzo, 49.825 pacientes habían sobrepasado ese límite, 10.792 más que en el mismo mes del año pasado. Hay, además, 10.325 personas sin cita asignada, con lo que su tiempo de espera no consta en la estadística.

Por especialidades, la situación empeora, entre otras, en Neurología, con 96 días de espera media (28 más que hace un año), y en Traumatología, con 85 días (15 más que en marzo de 2016). Por el contrario, en Ginecología se baja de 81 días de espera media a 53, y en Dermatología de 54 a 45.

La Consejería también dio ayer a conocer los datos de pruebas diagnósticas: de una espera media de 25,4 días se ha pasado a 27,4 (2 días más). El director gerente del SMS, Francisco Agulló, destacó que no se superan los 30 días, que es el tiempo máximo fijado por la Comunidad. En cualquier caso, la estadística de pruebas diagnósticas no ofrece datos fiables por el altísimo número de pacientes sin cita asignada. De las 38.168 personas a la espera de una prueba, 31.888 todavía no tienen fecha, de forma que sus demoras no constan de momento en ningún sitio. Hay además, otro dato llamativo: entre quienes sí tienen cita, la mayoría supera los 30 días de espera.

«Buena gestión de recursos»

La consejera de Sanidad, Encarna Guillén, valoró los datos de forma positiva y destacó la «considerable mejora desde la puesta en marcha del plan de gestión de listas de espera» en septiembre de 2015. Desde entonces, la demora media para una intervención quirúrgica se ha reducido en 47 días, subrayó. Sin embargo, a la hora de valorar este descenso hay que tener en cuenta que septiembre y marzo son meses muy diferentes, porque en el primer caso las esperas suelen ser muy superiores por el parón del verano.

Guillén destacó también que los tiempos han mejorado, en el caso de la lista quirúrgica, en casi todas las especialidades y áreas de salud. Además, «aumenta la actividad programada, lo que da muestra de la buena gestión de los recursos quirúrgicos por parte de los profesionales», añadió. La consejera resaltó «el compromiso con la transparencia», con la publicación de la evolución de las demoras cuatro veces al año.

Usuarios: «No es un éxito»

La Asociación de Usuarios de la Sanidad se mostró muy crítica con los datos publicados ayer. «No es un éxito que 49.825 personas superen los tiempos máximos de espera, ni que 31.888 personas de 38.168 estén sin cita asignada para una prueba diagnóstica», denunció esta organización. Además, la estadística oficial no recoge especialidades como Rehabilitación, con altas demoras, lamentaron los usuarios. Por último, la asociación recordó que el Consejo de la Transparencia ha instado a la Consejería a cumplir un decreto regional de 2006 en el que se establecía el derecho de los pacientes a conocer su situación individual en la lista de espera. «No se alcanza el motivo» por el que esta medida «no se ha implantado», lamentaba el Consejo en un dictamen del que informó en exclusiva 'La Verdad'.