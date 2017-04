Tovar pide la dimisión de cualquier cargo público que sea imputado

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, pidió este lunes la dimisión de cualquier cargo público que sea imputado, ya sea del Consejo de Gobierno o asesor. Además, volvió a reclamar la supresión del privilegio de los aforamientos. González Tovar subrayó que “la ética política no es negociable y está para ejercerla”.

Con relación al debate de investidura, indicó que “C's tiene que tener muy claro que no puede volver a cometer el mismo error que cometió al principio de la legislatura con Pedro Antonio Sánchez, un error que ha llevado a la Región a esta situación de ingobernabilidad”.

Para el portavoz socialista es preciso que haya una verdadera regeneración en la Región. “La regeneración democrática no puede ser a medias; la ética política se ejerce o no se ejerce. Por eso, no entendemos propuestas que se quedan a medias y no llegan al final para acabar con el problema de raíz”.

En este sentido, González Tovar reprochó a Ciudadanos haber estado amparando una situación “que nos ha conducido adonde estamos y nos tememos que ahora podría ocurrir lo mismo”. En este sentido animó a la formación naranja que favorezca un gobierno del cambio, que permita una verdadera recuperación de la ética pública. “O lo hacemos ahora o será muy difícil retomar una situación como la que estamos viviendo”, advirtió.

Agregó que no es justo que la formación que tenga “un voto más” esté por encima de los miles de votos que tenga enfrente; y recordó que en la Región fueron 318.000 votos a favor del cambio, frente a los 236.000 a favor del PP.