El PP propone mantener aforados al presidente de la Comunidad y a sus consejeros

El Partido Popular presentó este lunes dos enmiendas parciales a la propuesta conjunta de Ciudadanos, PSOE y Podemos para modificar el Estatuto de Autonomía, con la intención de eliminar los aforamientos a los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Una de ellas cambia el texto propuesto por otro similar pero con distinta redacción, anunciaron fuentes populares a 'La Verdad', que aseguraron que no varía el sentido de la iniciativa que registraron los partidos de la oposición hace dos semanas.

La otra enmienda sí lo hace, ya que propone mantener los aforamientos para el presidente regional y todos sus consejeros, para situaciones judiciales derivadas de decisiones adoptadas por razón del cargo que desempeñan.

Las enmiendas, en caso de ser admitidas a trámite, serán debatidas en el pleno que la Asamblea Regional celebrará el miércoles para votar exclusivamente la propuesta de modificación de los dos artículos del Estatuto de Autonomía que abordan los aforamientos judiciales de los 45 diputados y de los miembros del Consejo de Gobierno. No obstante, los grupos de la oposición han asegurado que tumbarán estas iniciativas en la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea, por lo que no llegarán al pleno.

El PP ya ha anunciado que votará a favor de la supresión, una de las dos condiciones indispensables que le impone Ciudadanos para, a su vez, apoyar el jueves la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad. Siguen negociando la otra: que cualquier cargo público dimita en caso de ser considerado formalmente investigado en algún proceso judicial, propuesta del partido naranja a la que el PP se resiste porque supondría en la práctica la dimisión como diputado regional del anterior presidente regional, Pedro Antonio Sánchez.

En el caso de que ambas formaciones no alcancen un acuerdo de cara este jueves y López Miras no obtenga mayoría absoluta en primera votación, la segunda tendrá lugar, finalmente, el sábado 29 a las 10.30. Así fue acordado este lunes por la Junta de Portavoces, tras el error de la Asamblea de la semana pasada, que había fijado dicha sesión para el viernes. Hay que recordar que esta opción no era posible, ya que el Estatuto de Autonomía exige un plazo de 48 horas entre ambas votaciones.