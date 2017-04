El último recurso frente a la agresión machista

Quizás uno tendría que vivir en una burbuja, absolutamente aislado de la sociedad, para vivir ajeno al movimiento que clama por la erradicación de la violencia a la mujer. Esta no es una lucha sin fundamento: según el Observatorio contra la Violencia de Género, solo en la Región Murcia se recibieron 6.302 denuncias por violencia de género, entre ellas denuncias contra el honor, por lesiones, contra la intimidad y la indemnidad sexual, contra la integridad moral y por injurias y vejaciones injustas -como si una vejación pudiera ser justa alguna vez. Todavía queda en la memoria popular el caso de este verano, cuando cinco amigos violaron a una joven que disfrutaba de las fiestas de San Fermín, y no tardaron en salir más víctimas. Mujeres inocentes que iban por la calle y les tocó en suerte la desgracia, de la que no pudieron o supieron defenderse.

El miedo es lo primero que se siente respecto a la agresión sexual, tal y como afirma el estudio 'Agresiones Sexuales. Cómo se viven, cómo se entienden y cómo se atienden', publicado en 2009 por el Gobierno Vasco. Según esta misma guía, hay ciertas actitudes y actuaciones que las mujeres tienen asimiladas para evitar ser agredidas, fruto de ese miedo perpetuado además por el imaginario cultural: ir acompañada al coche, pasar corriendo algunos tramos del camino, usar un taxi para la vuelta a casa... Unas actitudes que a nadie le parecerán sorprendentes. ¿Cuántas veces se ha oído, dicho a hermanas, amigas o hijas? ¿No hay nada más que se pueda hacer?

Marina Martínez es monitora deportiva, pero también entrenadora regional de Yawara Jitsu, un arte marcial de defensa personal científica, es decir, que aplica conocimientos físicos y anatómicos en su ejecución. Ella es muy consciente de que el peligro es real y de que en el momento más inesperado una mujer puede ser víctima de una agresión. “A nosotras nos ven muy vulnerables”, afirma antes de una sesión de defensa personal que imparte de manera voluntaria a su grupo de alumnas.

Saber el punto débil

Ellas aprenden lo más básico del arte marcial, lo suficiente para salir airosas de una situación, aunque la estrategia básica de defensa es no usarlo en absoluto. “No hay que enfrentarse al agresor si nos vemos una situación peligrosa”, dice Marina. “Lo primero que hay que hacer es salir corriendo y por supuesto hay que llamar la atención para que alguien vea en qué coyuntura nos encontramos. Eso sí, nunca hay que gritar 'ayuda', porque eso lo que hace es que la gente se aleje, sino que tenemos que decir 'fuego'”, explica. Las técnicas de defensa personal aprendidas son siempre para conseguir salir de una situación inevitable, no para buscar un enfrentamiento.

Alumnas practicando como soltarse de un agarre en la muñeca. / Vicente Vicens / AGM

Para empezar, y después de esta lección inicial, las alumnas aprenden primero a mantener su espacio vital, algo indispensable. Una distancia de la longitud del brazo alrededor del cuerpo donde nadie puede entrar sin permiso. Mediante bloqueos y el adecuado posicionamiento del cuerpo, de modo que la fuerza misma del agresor sea la que le impida avanzar, defienden ese precioso espacio vital. Precioso porque “si no entran, no pueden hacer daño”, añade.

Además, la clase enseña no solo a golpear, sino también con qué y dónde: “Hay que atacar con las partes duras, el talón de manos, el codo, la rodilla, la cabeza... Y siempre a las partes más débiles, como la cara o la entrepierna”, detalla la monitora. Ayudadas por los entrenadores, que usan manoplas de entrenamiento para recibir bien los golpes, calibran su propia fuerza y ensayan cuál es la mejor manera de atacar a quien quisiera agredirlas y de esquivar los golpes que él puede propinar.

El siguiente punto de esta sesión es como salir airosas si el agresor ha invadido el espacio vital y tiene cogida a su víctima. Las alumnas aprenden a zafarse de diferentes agarres, ya sea de la cintura, la muñeca o el pelo, usando los lugares donde la sujeción es más débil -siempre los pulgares- o buscando un punto con el que hacer palanca -como uno de los dedos para soltar el agarre del pelo.

También se practica como defenderse desde el suelo, ya sea en el caso de un empujón o un tropiezo. Girar y defenderse con las piernas, en el caso de que el agresor esté de pie, o escapar hacia uno de los lados en el caso de que se encuentre sobre la víctima son los dos movimientos básicos. Actuar de forma sorpresiva -acercándose al agresor en lugar de alejarse, por ejemplo- es también una buena técnica para obtener ventaja en la confrontación.

Pero la hora de la verdad llega en la segunda parte de la clase, cuando hay que poner en práctica los conocimientos adquiridos. Es entonces cuando los compañeros de Marina, Manolo y Juanfran, enfundados con múltiples protecciones para salvaguardar las partes más importantes de su anatomía, toman el papel del agresor y, por turnos, cada una de las alumnas se enfrenta a ellos. Pese a estar en un ambiente distendido y controlado -una clase con tus compañeras de siempre que te rodean en círculo-, los comentarios y la actitud de los monitores hacen que las participantes sientan un agobio y una intimidación muy real. Patadas, codazos, fintas, movimientos desesperados. El pequeño simulacro pone de manifiesto cuán necesaria ha sido esta clase -y las sucesivas.

Un arte marcial español

El Yawara Jitsu es un arte marcial científico, es decir, se basa en el conocimiento de la biomecánica del cuerpo humano, en el funcionamiento de las palancas y en la aplicación de la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov, que supone aprender los movimientos de manera que no haga falta pensarlos, “por ejemplo, como cuando aprendes a atarte las cordoneras”, explica Marina. Para conseguir ese acto reflejo, se aprende de lo más sencillo a lo más complejo, de modo que se asiente bien el conocimiento.

Este arte marcial nació en 1975, en el gimnasio Toyama de Málaga, de la mano de Miguel J. Pérez Carrillo. Toma movimientos del Judo, el Karate, el Jiu-Jitsu, el Kung Fu, el Aikido y el Sambo, como respuesta a la necesidad de utilizar diversas técnicas de autodefensa ante agresiones variadas.

Marina, la monitora, lleva practicando Yawara Jitsu “desde los ocho años, con algunos intervalos sin asistir a clase por la universidad”. No es solo un arte marcial para adultos, su práctica se puede iniciar a cualquier edad, e incluso existe una variedad de Yawara Jitsu adaptado.

En la Región, hay diferentes clubes en los que se puede practicar Yawara Jitsu, Ceutí, Alguazas, Mula, Pliego, Fortuna... Además, en el marco de las actividades para el Día de la Mujer, Marina organizó sesiones de defensa personal gratuitas y abiertas en algunos ayuntamientos que quisieron cederle el espacio. En Lorquí, incluso, han querido contar con ella de forma más continua, ante la demanda de las asistentes a la demostración, convencidas de que hoy en día es un conocimiento del que no quieren prescindir.