«Soy muy exigente y rompo más de lo que conservo»

Coordina la revista literaria 'Molinea', organiza la edición local del Festival Internacional Grito de Mujer, de arte y poesía, y fundó, con diecisiete años, el grupo teatral Teatro Nueva Era; pero también ha participado como actriz en varias compañías. Ha publicados cuatro libros de poemas y uno de ensayos, y, el próximo miércoles, a las 7.30 de la tarde, en el centro cultural las Claras, presenta su última obra: 'Los secretos guardados en el silencio del corazón'. Es Irel Faustina Bermejo, para quien «mis dos amores son la poesía y el teatro».

-¿Qué secretos guarda en el corazón de su último libro?

-El título proviene de otro libro del poeta Khalil Gbran. Es un ensayo sobre la familia, que, desde mi punto de vista, encierra muchos secretos, que si no salen a la luz se van quedando ahí, haciendo daño de una manera o de otra.

-¿No hacen daño sacándolos a la luz?

-Sí, pero es el mejor método de curar los daños y las heridas. Diría que lo que busco es reflejar la familia, como transmisora de unos valores, pero también como portadora de dolor. Quiero expresar cómo debe vivir la familia para transformar al individuo y mejorar la humanidad.

-¿Se trata de una obra muy trabajada?

-Lo que más me ha costado ha sido el proceso de investigación, después de contemplar una tertulia en televisión. Entonces empecé a preocuparme por este tema, con el planteamiento de si los individuos nacen en la familia, es la familia la transmisora de unos valores y de una cultura; y cómo, si la familia educa de una manera o de otra, el individuo se ajusta, lógicamente, a ese método educativo. Así, la sociedad puede ir en una dirección o en otra. Basándome en esto, empecé a trabajar, hasta concluir los seis capítulos y los dos anexos que contiene el libro.

-¿Se trató de una obsesión por la familia y su problemática?

-No se trata de una obsesión. Fue una idea que me llegó en un momento determinado, y sobre el que me sentí obligada a escribir. Hasta entonces, escribía poesía y relatos sobre el maltrato y la violencia de género, pero nunca me había metido en este terreno. Es el sexto de los libros que he escrito. Los cuatro primeros fueron de poesía, con poemas de diversas etapas de mi vida, y otros con poemas sobre la salud mental, interpretada como la sombra y la luz, y como la realidad fenecida, entre interrogantes, y la realidad recobrada, con admiración.

-¿Le gusta complicarse y comprometerse a la hora de escribir versos y prosa?

-Sí. Me considero una escritora comprometida, porque todo lo que escribo lo hago con un compromiso personal. Mi anterior libro en prosa se basa en microrrelatos, que se van enlazando, como narrando una historia, que empieza en año nuevo y termina el Domingo de Resurrección. Es el proceso que ha seguido una mujer, que ha sufrido maltrato, hasta llegar a comprender que tiene que acabar con esa relación que soporta, y retomar su vida.

-¿Más cómoda haciendo poesía o con la prosa?

-La poesía surgió en mí, cuando yo era una niña; pero hoy soy muy exigente conmigo, y rompo más de lo que conservo. Guardo cuanto escribo. Pasa el tiempo y lo remiro; si me sigue gustando, lo dejo; si no, lo rompo.

-¿Y no añora nada de lo roto?

-Ahora añoro el diario que escribí de mi adolescencia. Lo destruí en uno de esos momentos, en el que quise romper con la vida, con todo. Había escrito sobre una amplia etapa de mi existencia, desde los nueve o diez años, cuando empecé a escribir, hasta los veinte; una etapa joven, larga. Fue una forma de expresar lo que llevaba dentro, acaso porque siempre he sido muy tímida, aunque ahora ya no. Escribir poesía, prosa y teatro ha sido como las herramientas que me han servido para abrirme, expresarme y salir de mi timidez y cerramiento.