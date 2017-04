Corazones valientes

Marta Vivo tiene bastantes cosas en común con Carmen Chacón. Quizá lo de menos sea que, como la exministra de Defensa, también esta joven murciana de 24 años padece una cardiopatía congénita. Lo que les une es la actitud. Marta, como hizo Chacón, se pone la vida por montera y no deja que la malformación cardíaca con que nació le impida cumplir sus sueños, le atemorice o le encierre en el rol de enferma. «Siempre lo he normalizado y vivido sin drama. No afecta a mi vida diaria», subraya Marta, ilusionada con las prácticas que acaba de comenzar en una empresa de Madrid tras terminar un máster en Marketing y Comunicación.

LAS CLAVES ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son malformaciones en la estructura del corazón que se producen por una alteración durante su proceso de formación. ¿Cuál es su incidencia? Las cardiopatías congénitas afectan a un recién nacido de cada cien. Cada año nacen en la Región unos 150 niños con alguna de estas cardiopatías. Gracias a las mejoras en el diagnóstico, las técnicas quirúrgicas y los tratamientos, el 85% de estos niños llegan hoy en día a la edad adulta. En la Región viven unos 2.500 adultos con cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas más habituales? Las más habituales (un 30% de los casos) son las comunicaciones intraventriculares. En muchas ocasiones no requieren tratamiento y se cierran espontáneamente. ¿Cuáles son las más complejas? Entre las cardiopatías más complejas destacan aquellas en las que la sangre no se oxigena adecuadamente (cardiopatías congénitas cianógenas). Las más habituales, en este campo, son la tetralogía de Fallot (hay una comunicación entre los ventrículos y estrechez en la salida de la arteria pulmonar, lo que requiere cirugía) y la transposición de grandes vasos. Transposición de grandes vasos corregida o 'corazón al revés': Es la enfermedad que padecía Carmen Chacón. El ventrículo izquierdo realiza las funciones de ventrículo derecho, y viceversa. Esto provoca que, aunque los flujos sanguíneos sean normales, el corazón vaya resintiéndose, ya que el ventrículo derecho, anatómicamente preparado para realizar un esfuerzo bajo (llevar la sangre no oxigenada a los pulmones), se ve obligado a soportar una alta presión, propia del ventrículo izquierdo, para lanzar la sangre oxigenada a todo el organismo a través de la aorta. Pero, además, Chacón padecía otra cardiopatía: un bloqueo auriculoventricular, un trastorno en la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos cardíacos. Ventrículo único: Es otra de las cardiopatías congénitas que, como la transposición de grandes vasos, provoca un problema de oxigenación en la sangre. Los pacientes cuentan con un solo ventrículo que funcione, donde confluye la sangre tanto de la aurícula derecha como de la izquierda. Mediante cirugía se intenta corregir esta situación, de forma que la sangre no oxigenada pueda llegar a los pulmones y luego sea bombeada a la aorta por el ventrículo funcionante.

Estudiante brillante, las cuatro intervenciones quirúrgicas por las que pasó en su infancia no le hicieron bajar el ritmo: terminó el Bachillerato con nota, cursó Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) y ahora está dispuesta a lanzarse de lleno al mercado laboral. Todo ello con un marcapasos implantado desde los nueve años y con visitas periódicas a su cardiólogo. A Marta Vivo le diagnosticaron su cardiopatía una semana después de haber llegado al mundo. Su sangre presentaba bajos niveles de oxígeno, y los médicos descubrieron la causa en su corazón: tenía un único ventrículo. «De pequeña las uñas y los labios se me ponían morados; luego ya no», recuerda Marta. Las cuatro intervenciones a las que se sometió a los 2, 4, 6 y 9 años de edad permitieron resolver ese problema: ahora la sangre de Marta se oxigena convenientemente en los pulmones y su único ventrículo se encarga de lanzarla a las arterias. En la última de las operaciones, tuvieron que implantarle un marcapasos. Desde entonces no ha vuelto al quirófano, aunque sí ha necesitado algún cateterismo. Su vida cotidiana es como la de cualquier chica de su edad, y las precauciones las marca el sentido común. «Cuando era pequeña, lo único que no hacía en el colegio era deporte. Me cansaba y no podía. Esa es mi única limitación: no voy a correr una maratón», bromea.

«Sin sobreprotección»

La Arrixaca cuenta con una consulta para la atención de los pacientes a partir de la adolescencia; es insuficiente para atender la alta demanda

Su madre, María José Ibáñez, está orgullosa de su hija. «Siempre he intentado no protegerla en exceso, no tenerla en una burbuja, porque ese es uno de los principales riesgos a que se enfrentan los padres de niños con cardiopatías congénitas. La sobreprotección no es buena», subraya. María José preside la asociación Todo Corazón de Murcia, que trabaja para apoyar a las familias de afectados por cardiopatías. El reto, ahora, es mejorar la atención a los pacientes adultos. Porque las cardiopatías congénitas han dejado de ser enfermedades pediátricas que condenaban a los afectados a una vida corta, en su mayor parte sin superar la infancia. Las mejoras en los diagnósticos y técnicas quirúrgicas permiten que el 85% de los pacientes lleguen actualmente a adultos, destaca José Manuel Guía, jefe de Cardiología Pediátrica de La Arrixaca.

El seguimiento y la atención a estos pacientes obliga a una adaptación del sistema sanitario, porque los recursos y equipos siguen enfocados sobre todo a la atención pediátrica. La Arrixaca cuenta con una Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto formada por José Manuel Guía y José Antonio Hurtado, con una consulta semanal. «Por aquí pasan pacientes desde los 14 a los 70 o incluso 75 años», explican.

La asociación Todo Corazón pide que se refuerce la unidad, y que pase a ser además de referencia regional. La atención que se ofrece en esta consulta de La Arrixaca es equiparable a la de cualquier gran hospital de España, con profesionales de acreditada experiencia. Pero Murcia está por detrás de otras comunidades en cuanto a recursos disponibles, lamenta María José Ibáñez. Pone el ejemplo de Sevilla, donde se ha creado un protocolo para facilitar la transición de los niños a las consultas de adultos.

El diagnóstico ha sido una de las claves en la mejora de la supervivencia. Muchas cardiopatías se detectan antes del nacimiento, gracias a las ecografías que se realizan a partir de la semana 12 de gestación. Pero lo más relevante son los avances en cirugía. Muchas de estas enfermedades pueden solucionarse ahora de forma definitiva en el quirófano. En otros casos no es posible llegar tan lejos, pero al menos se consigue paliar el problema y garantizar más supervivencia y una buena calidad de vida. A La Arrixaca se desplaza, varias veces al mes, José María Caffarena, cardiólogo del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, para intervenir los casos más complejos. En total, cada año pasan por el quirófano unos 70 niños por cardiopatías congénitas en la Región. Gracias a estas operaciones, la gran mayoría de ellos podrá un día, como Marta Vivo, salir a comerse el mundo.