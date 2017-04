SUVOZ dota de Alta Velocidad a 52 nuevas poblaciones en Cartagena, Murcia y Orihuela

El número de clientes que deciden confiar en los servicios de SUVOZ no deja de crecer. La operadora de telecomunicaciones ha dado con la clave del éxito, al llevar su reclamado servicio de Internet de Alta Velocidad a aquellas zonas que no disfrutaban de una conexión satisfactoria hasta la llegada de SUVOZ, ya fuera por residir en núcleos aislados, en llamados entornos rurales o simplemente por no contar con acceso a la fibra óptica

SUVOZ ha sido capaz de acercar su conexión 4G, con velocidad garantizada y sin límite de descarga a gran parte de la Vega Baja del Segura, desde Alcantarilla hasta Orihuela, cubriendo cada uno de los rincones de todo el municipio de Murcia, pedanías y barrios, así como los de Santomera y Beniel, incluyendo Orihuela y alrededores.

El compromiso establecido por SUVOZ para llevar Internet de Alta Velocidad a aquellos núcleos de población que no cuentan con este tipo de cobertura se ha extendido también a todo el Campo de Cartagena, incluyendo los municipios de Torre Pacheco, San Javier, Los Alcázares y toda la zona de La Manga, de tal forma que todos los residentes de esta zona puedan disfrutar de los beneficios de la Alta Velocidad desde sus casas o empresas. Igualmente, la apuesta de la compañía se traducirá en breve en nuevas zonas de conexión en la Vega Media del Segura y municipios como Molina de Segura, Blanca, Fortuna o Abarán.

La conexión de sus servicios llega con la misma calidad a los núcleos urbanos y rurales, ya que el compromiso de SUVOZ es mejorar cada día en beneficio directo de sus usuarios, sean empresas o particulares.

Junto a la optimización del servicio, los clientes valoran muy positivamente otras ventajas claves de SUVOZ como son la cercanía y honestidad en el trato, las facilidades y transparencia en la gestión o su política de no incluir permanencia de ningún tipo. A todo estos se le suman unos precios competitivos: desde 25 euros es posible navegar con una conexión estable de la que ya se pueden beneficiar los usuarios en sus hogares, y de la que pueden sacar gran partido las empresas, a las que también ofrece servicios personalizados para pymes, como centralitas virtuales o sistemas de geolocalización de flotas y paquetes Ad Hoc, que se ajustan en cada caso a sus necesidades. Así, cualquier emprendedor puede profesionalizar sus relaciones comerciales gracias a la amplia oferta de SUVOZ, diseñados para reducir los costes generales de la empresa y aumentar la productividad.

«Queremos un cliente feliz y por eso luchamos cada día», se asegura desde la dirección de SUVOZ. Su honestidad es clave. Desde que se pusiera en marcha, no ha recibido ninguna reclamación en la oficina del consumidor, algo impensable si tenemos en cuenta que las operadoras de telecomunicaciones suelen encabezar los rankings en este tipo de listas. «El cliente es nuestra razón de ser, y no podemos permitirnos fallarles bajo ningún concepto», terminan asegurando.