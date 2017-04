El portavoz de C's en Calasparra no dimite pese a estar imputado por dar información confidencial

El portavoz de Ciudadanos en Calasparra, Jesús Alajarín, negó ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Caravaca que facilitase a un ciudadano -el portavoz del círculo de Podemos en Calasparra, Juan Laforet- un documento municipal a sabiendas de que era confidencial. Según pudo saber 'La Verdad', el edil explicó al magistrado que ni tan siquiera llegó a tener acceso a esa documentación, que fue utilizada más tarde en una demanda contra el propio Consistorio.

El edil, que acudió al juzgado como investigado -antes imputado- por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público, dejó claro que no tiene intención de abandonar su cargo al entender que este «no es un caso de corrupción política». Una postura en la que cuenta con el apoyo de su partido a nivel regional.

Alajarín sostuvo que este procedimiento «no se puede equiparar a un procedimiento judicial que venga derivado de un informe pericial, judicial o de Fiscalía», y remarcó que, en su caso, «no hay un proceso judicial anterior que dictamine que hay una posibilidad de un delito». El portavoz de C's en Calasparra lamentó que estar investigado actualmente «conlleva unas connotaciones difíciles, no solo para mí, sino también para mi familia».

El receptor de los papeles dice que no eran secretos y que fue la Comunidad la que se los proporcionó

Alajarín no fue el único en pisar ayer el juzgado caravaqueño. También declaró ante el juez Laforet, el supuesto receptor de esa información confidencial, y el portavoz de Calasparra Viva, Alonso Torrente, ambos también investigados.

Este procedimiento parte de una denuncia del propio alcalde de Calasparra, José Vélez. Laforet había solicitado diversa información al Consistorio sobre la residencia para mayores Virgen de la Esperanza ya que estaba preparando una reclamación contra el Ayuntamiento por la muerte de un familiar en este centro. «Uno de los documentos que solicitaba no se lo entregamos porque estaba sujeto a confidencialidad», explicó el regidor a 'La Verdad', «y él nos tachó de falta de transparencia».

Esa documentación -al parecer, una memoria presentada por la empresa encargada de la residencia- finalmente fue adjuntada a la demanda que Laforet presentó contra el Consistorio. El alcalde sostiene en su denuncia que este ciudadano le reconoció, en una reunión en su despacho, que habían sido Alajarín y Torrente los que le habían facilitado esos papeles.

Laforet, sin embargo, negó ayer, a preguntas de los periodistas, que contase eso al alcalde e incluso que se celebrase ese encuentro. «Jamás me he reunido con él y si quiere demostrarlo que saque las grabaciones de las cámaras de seguridad de su despacho», recalcó. Además, sostuvo que esa información no estaba en realidad sujeta a ninguna confidencialidad y que fue la propia Comunidad Autónoma la que se la proporcionó.

El portavoz del círculo de Podemos en Calasparra -sin representación municipal- aseguró, además, que el regidor calasparreño «me ha denunciado por la animadversión que me tiene». Hizo hincapié, asimismo, en «las continuas amenazas que recibo» y en el «maltrato» al que este le ha sometido durante los plenos.