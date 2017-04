Previsión del tiempo: Fin de semana de chubascos en la Región

Parece que en el último fin de semana de vacaciones el tiempo no va a acompañar. Los niños (y no tan niños) vuelven a la escuela a dar el último sprint antes del verano, lo que deja este como el último fin de semana de relativa tranquilidad hasta final de junio. Sin embargo, las temperaturas no serán tán cálidas como el fin de semana pasado y quizás darse un baño podría quedar descartado.

Según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), este sábado continuarán los cielos nubosos, con posibilidad de que se produzcan precipitaciones débiles y ocasionales. El interior de la Región podría despertarse con niebla, aunque se disiparía a lo largo de la mañana. Las temperaturas máximas subirán, y las mínimas permanecerán estables. Los vientos serán de componente este, flojos en el interior. En el litoral, desaparece la alerta amarilla por fenómenos costeros.

Para el domingo, la Aemet prevé cielos con intervalos de nubes media y altas. En el interior, estas nubes dispersas podrían dar lugar a cielos nubosos y no se descartan chubascos ocasionales y dispersos. Además, en el noroeste podrían darse tormentas de barro. Las temperaturas continuarán la tendencia del sábado, con máximas en ascenso y temperaturas mínimas constantes. Los vientos, de componente este, serán flojos en el interior.

En cuanto a las temperaturas, en Murcia las máximas serán de 21 grados y las mínimas de 13, mientras que en Cartagena serán de 20ºC y de 15ºC. Caravaca de la Cruz y Yecla tendrán ambos temperaturas máximas de 19 grados, y mínimas de 4 y 9 grados respectivamente. En Lorca, por su parte, los termómetros oscilarán entre los 21 y los 10 grados.