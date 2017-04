«¿Quién osa rechazar una noche de primavera con música de la tuna?»

José Juan Cortés Amor (Murcia, 1965) forma parte de la directiva de Tunas Costa Cálida. Es secretario de la asociación desde 2004 y director del certamen internacional, que este año llega a su trigésima edición. El certamen se celebra en la Pérgola de San Basilio, en Murcia, hasta mañana, cuando será la entrega de premios, la actuación de los ganadores y de la Tuna de Medicina de Murcia. El broche final lo pondrán Los Parrandboleros, «el mejor grupo de España en su modalidad», según Cortés.

¿Cuántas tunas participan en el certamen Costa Cálida?

Contamos con doce tunas de cinco países, pero no todas compiten en el certamen. Dentro del concurso participan las tunas españolas Distrito de Granada, UNED de Elche, Facultad de Medicina de La Laguna (Tenerife) y la Escuela Politécnica Superior de Jaén. Además, concursan las tunas internacionales Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú), Universidad Antofagasta (Chile), Femenina Javeriana (Colombia) y Estudiantina Académica de Lamego (Portugal).

¿No concursan tunas murcianas?

Concursar no, pero actuar sí. Anoche se subieron al escenario las tunas murcianas Asociación de discapacitados físicos y psíquicos Nuevo Horizonte y las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Magisterio de la Universidad de Murcia (UMU). El motivo es que en los certámenes que no son locales, tanto la organizadora como las tunas de la ciudad no suelen entran en concurso por entender que pueden tener la ventaja del público por jugar en casa e influir en la decisión del jurado. Además del esfuerzo que hacen las tunas de fuera por venir; eso también hay que valorarlo.

¿Cuál es el premio para el ganador?

El premio es una réplica a escala de del monumento a la tuna de la ciudad de Murcia, que se encuentra en el jardín de San Basilio.

¿Qué afluencia esperan?

Este año esperamos superar las de ediciones anteriores por la diversidad de países concursantes, que suelen atraer más público para escuchar un repertorio diferente al español. Nuestros cálculos para todo el certamen rondan las cuatro mil personas. Además, el precio simbólico de dos euros que irá destinado a la Asociación contra el Cáncer y la actuación de cierre de Los Parrandboleros, para mí el mejor grupo de España en su modalidad, seguro que aumentan la expectación y la afluencia de público.

¿Qué tipo de espectador acude a estos certámenes de tuna?

Después de treinta años, es un público fiel a la tuna y su música. No obstante, se van sumando nuevas generaciones, puesto que ¿quién osa rechazar una noche de primavera murciana escuchando música en un marco único como es la pérgola de San Basilio (ríe)?.

¿Tiene tirón la tuna en Murcia?

Sí, bastante. Estamos muy contentos con el seguimiento del certamen en las redes sociales.

¿Y el nivel?

Magnífico. En Murcia se sigue una buena línea como puede verse en la continuidad de sus tunas y la organización de tres certámenes dentro de la ciudad. Por citar un ejemplo, la Tuna de Medicina cosechó el año pasado catorce premios en siete concursos. Entre ellos, tres primeros puestos y dos segundos a la mejor tuna.

¿Qué es lo que usted más admira de una tuna?

Sin lugar a dudas, la constancia de los ensayos. No es nada fácil montar una canción para todos los instrumentos y voces que componen una tuna. Lleva muchas horas de trabajo y una gran dosis de camaradería entre sus miembros.

Seguro que en estos treinta años de historia habrán sumado muchas anécdotas.

Claro. En treinta años hay muchísimas. Entre ellas, las largas caminatas que hacen los novatos desde Espinardo hasta Murcia al bajar del autobús o los baños que se dan en la fuente del jardín. Sin embargo, me quedaría con el clásico de las tunas que prueban por primera vez el paparajote, todos muerden hasta la hoja.