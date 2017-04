C's votará 'no' a la investidura de López Miras si no se suprimen los aforamientos

Ciudadanos votará no a la investidura del candidato del Partido Popular a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, si el PP no acepta eliminar los aforamientos tal como ha hecho en el pacto de investidura nacional. Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, insistió ayer, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, en que hay que eliminar los «privilegios» a los políticos, una medida que defiende tanto en el Congreso como en Murcia.

Una primera línea roja que marca Ciudadanos en la negociación que está llevando a cabo con el PP en Murcia para fijar su posición en la investidura del candidato popular y que, de no aceptarse, supondrá el voto en contra de Ciudadanos con lo que López Miras no podría ser investido presidente de la Región. No están negociando ningún otro punto de un posible nuevo acuerdo de ambas formaciones, aseguraron las fuentes.

Arrimadas remarcó que los dirigentes de C's en la Región «están en negociaciones», pero subrayó que de momento «no hay ningún acuerdo» ni «ninguna novedad».

La también líder de la oposición en el Parlamento catalán subrayó que Murcia «merecía tener un presidente que no esté imputado por corrupción» y volvió a recordar al PP la condición de «eliminar privilegios a los políticos» porque de lo contrario, incidió, «no va a haber una nueva investidura» si de su partido depende.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, confió ayer en contar con el apoyo de C's ya que lo contrario «no sería entendible». Recordó que López Miras fue propuesto por la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, porque Ciudadanos expresó su intención de apoyar ese candidato y subrayó que el cambio de presidente se produjo por la «amenaza del tripartito».

López Miras confió este lunes, tras presentar en el registro de la Asamblea Regional su aceptación como candidato a la presidencia en sustitución de Pedro Antonio Sánchez, en que su partido llegue a un acuerdo con C's para la investidura. Respecto a la petición de Ciudadanos advirtió que al ser una cuestión que podría afectar a todos los diputados tendría que abordarse de forma general, es decir, a nivel nacional.