«La elegancia y el buen gusto en un evento no tienen por qué ser caros»

Asegura que su sueño es organizar una Super Bowl, y después de escuchar con qué pasión defiende su trabajo, más de uno lo creería. Incluso asegura, cuidado, que ya tiene algún contacto en Estados Unidos. Así es Sonia García, propietaria de Garalva Eventos y experta en la organización de las más variadas ceremonias. Hasta ahora, muchas bodas, aunque considera que pronto se comenzarán a celebrar también los divorcios. Al menos, si tenemos en cuenta que se producen tres o cuatro veces más. Mientras eso sucede, enumera los gustos de los murcianos a la hora de preparar sus celebraciones y advierte de que la elegancia y el buen gusto no tienen que resultar caros.

-¿Ha aguantado la crisis el sector de las celebraciones?

-A pesar del descenso en un 30% como consecuencia de la crisis, personalmente en los dos años que llevo con mi empresa he aumentado el número de bodas por año. Sigue habiendo gente que puede permitírselo y otros que no pierden la ilusión de un gran día y lo hacen en la medida de sus posibilidades.

-¿Cuál es el evento qué más le emocionó organizar?

-¡Puf! Sería difícil elegir uno. Cada evento tiene momentos muy emotivos para mí. Vivo con ellos desde el minuto uno hasta el último y comparto experiencias y sueños que ese día se hacen realidad. Así que a día de hoy sigo llorando en cada uno de ellos.

-¿Y el qué más le sorprendió?

-Una boda en la que me dedicaron estas palabras: 'Sin ti esta boda no sería posible, muchas gracias por tu tiempo, esfuerzo y dedicación'. Además, me hicieron un regalo, un trozo del vestido de la novia y con él, como me dijo, 'un trocito de mi felicidad'. Me suelen felicitar después siempre, aunque en este caso me sorprendió que fuese premeditado y en la celebración. ¡Eso lo llevo en el corazón!

-¿Somos los murcianos muy folloneros a la hora de los detalles?

-Para nada. Aunque las novias me lo dicen, estoy encantada de hablar con ellas cada día y a cualquier hora. Los detalles solo son ilusiones muy personalizadas en las que para mí es todo un placer que me den el follón para que ese día yo las haga realidad.

-¿Qué se debe cuidar más, la música, la comida o la presentación?

-Comenzaría por la comida que es un trabajazo el que hay detrás de una cocina en una celebración y que personalmente valoro muchísimo e intento ayudarles en la medida de la coordinación. A continuación y no menos importante es la presentación del evento, con su decoración, música, protocolo y demás servicios que sean cuidados profesionalmente con el mismo esfuerzo y detalle para que todo salga perfecto.

-La elegancia en una celebración, ¿es cara o está al alcance de cualquiera?

-Garalva Eventos cuenta con los mejores profesionales de cada sector para que su evento siempre sea elegante a medida del presupuesto de cada cliente. Ya le asesoramos nosotros cómo hacerlo. Y a la vista está que todos repiten, después de una boda, un bautizo, un cumpleaños, una comida de Navidad. ¡Estamos al alcance de cualquiera! La elegancia y el buen gusto no tienen por qué ser caros.

-¿Y estamos también hartos de grandes banquetes y comilonas?

-Cuando vamos de invitados se hacen comentarios de ese tipo, pero cuando nos toca invitar siempre queremos poner la mejor comida y queremos que nuestra celebración sea la mejor. Así que son inevitables los grandes banquetes y las comilonas. Aunque siempre hay excepciones.

-¿Cuál cree usted que será el futuro del sector?

-Con el tiempo y a medida que la gente vaya probando nuestros servicios y escuchen las experiencias de quienes lo han probado, en un futuro realizarán su evento a través de empresas especializadas. En la que tengo a mi cargo, mi forma de trabajo permite gastar lo mismo que si lo organizara uno mismo, pero ahorrando mucho tiempo y calentamientos de cabeza.

-¿Cuál sería el evento que le encantaría organizar ?

-En un futuro inmediato: los divorcios. Ya han triplicado o cuadriplicado el número de bodas. De cada 58 bodas hay 157 divorcios y tenemos que aprender a bailar bajo la lluvia. Pronto comenzaremos a preparar eventos privados en las costas, incluida Ibiza, tematizar discotecas y ponerle, claro, mi color a cada evento.

-¿Cuál es su sueño?

-Organizar la Super Bowl. Y ojo: ¡Ya tengo mi primer contacto en Los Ángeles!