La Comunidad forma en lenguaje no sexista a los funcionarios

La Comunidad está ofreciendo formación en lenguaje no sexista a los empleados públicos, en el marco del Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres 2016-2017. En concreto, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha programado un curso sobre 'Uso de lenguaje igualitario en las Administraciones públicas' con el objetivo de incorporar «la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones de la Comunidad, y fomentar un uso no sexista y no discriminatorio del lenguaje».

24 personas que trabajan para la Administración regional participaron del 20 de febrero al 20 de marzo en esta nueva edición de la acción formativa, a cargo del agente de igualdad Francisco Panalés, caracterizada por una metodología participativa en la que destacó la implicación del alumnado mediante la realización de trabajos prácticos para ser aplicados en sus respectivos lugares de trabajo.

Una de las sesiones del curso contó con la intervención por videoconferencia de la sociolingüista Mercedes Bengoechea, profesora titular de Filología de la Universidad de Alcalá y referente en la defensa del uso del lenguaje no sexista.