La Región llega a su mayor cifra de autónomos desde 2009

La Región de Murcia ganó en el último año un total de 1.186 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el régimen de autónomos, lo que supone que desde marzo de 2016 se experimenta un crecimiento del 1,24 por ciento en esta cifra. Este incremento se encuentra por encima del registrado en el conjunto del país.

Concretamente, el número de autónomos creció un 0,73 por ciento de media en España durante los últimos doce meses, medio punto menos que en la Región de Murcia. Esta diferencia también se dejó notar en el mes de marzo, ya que entonces la cifra de autónomos creció un 0,62 por ciento en la Región (596 nuevos afiliados con respecto a febrero), mientras que en España la subida fue del 0,35 por ciento.

Además, tras el mes de marzo son ya 97.214 los autónomos con los que cuenta la Región, una cifra que no se alcanzaba desde diciembre de 2009. Entonces, al cierre de ese último mes del año se llegó a los 97.252 autónomos. Es decir, la actual cifra de autónomos es la más elevada desde que comenzó la recuperación económica y de empleo.

El director general del SEF, Alejandro Zamora, valoró como “muy positivos” estos datos y subrayó que “la simplificación de los trámites administrativos y la eliminación de barreras para emprender están ofreciendo resultados y se está plasmando en un continuo crecimiento del número de autónomos”.

“Nuestro objetivo es que ninguna idea buena se quede sin desarrollar por falta de ayuda, y que no se quede sin desarrollar porque no tiene la orientación o la financiación suficiente. No sólo queremos conceder ayudas, sino que también queremos asegurarnos de que estas personas reciben acompañamiento y orientación antes de poner en marcha una idea de negocio”, añadió.

Ayudas al establecimiento como autónomos

La nueva Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020 presta una atención prioritaria al colectivo de autónomos, con una serie de medidas dirigidas a facilitar su actividad. Entre esas medidas se encuentran las ayudas a las personas desempleadas que se establezcan como autónomos y realicen inversiones en inmovilizado material para la puesta en marcha de una idea de negocio.

Los presupuestos regionales contemplan 5,5 millones de euros para esta medida, a través de ayudas del SEF que van desde los 3.000 a los 9.900 euros en función del colectivo al que pertenezca el solicitante. Así, por ejemplo, a una mujer de entre 45 y 54 años que sea parada de larga duración y decida establecerse como autónoma se le ofrece una ayuda de entre 4.500 y 9.000 euros, dependiendo de su inversión inicial.

Casi tres jóvenes piden cada día la Cuota Cero

Entre estas iniciativas también se encuentra la Cuota Cero para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, que les permite no abonar durante su primer año como autónomos las cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Próximamente también los parados de larga duración podrán disfrutar de esta medida.

Casi tres jóvenes solicitan cada día acogerse a Cuota Cero, que les permite igualmente disfrutar de una tarifa plana de 50 euros al mes durante el segundo año de autónomos. Asimismo, estas subvenciones incluyen una ayuda única al inicio de la actividad del joven, que oscila entre 2.500 y 3.500 euros.