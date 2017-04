El mejor MIR busca piso en Madrid

La disección al corazón de un cerdo que presenció cuando estudiaba primero de Bachiller en el colegio La Vaguada de Cartagena marcó la vocación profesional de Jorge Martínez Solano, el cartagenero que en enero sacó la mejor nota de toda España en el MIR. «Los temas del cuerpo humano me parecían interesantes desde que estudiaba en el instituto», explicaba ayer desde Madrid a 'La Verdad' tras confirmar que finalmente había escogido la especialidad de Cardiología en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. «Necesito un centro con mucha casuística. Es muy completo y tiene muchos pacientes».

Una de las claves para decantarse por el hospital madrileño ha sido el tamaño de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el equipamiento de las áreas de investigación. «Mi meta es formarme bien y empezar a desarrollarme en el ámbito científico, allí se pueden compaginar las dos cosas». El potencial de las células madre es uno de los campos que quiere explorar, junto a los determinantes de los insuficiencia cardiaca que ya abordó en su proyecto de fin de carrera.

A pesar de que su hermano mayor, Diego, hace tiempo que hizo la maleta para trabajar en Luxemburgo y ahora sus padres verán a su otro hijo marcharse del barrio de San José Obrero, en ningún momento le han presionado para que escogiera La Arrixaca. «Ellos están muy orgullosos». Su novia, Nuria, con la que mantiene una relación desde hace nueve años «también me apoya». Aún así, la decisión no ha sido sencilla, ya que en las últimas semanas ha analizado al detalle las cinco opciones que tenía en la cabeza, una en Murcia, el Hospital Virgen de la Arrixaca, y el resto en la capital de España: Ramón y Cajal, La Paz, Puerta de Hierro, Clínico San Carlos y Gregorio Marañón. «He buscado datos objetivos y he visitado todos los centros para conocer el número de pacientes que atienden al año, los laboratorios, la UCI...».

Entre marzo y abril se ha desplazado dos veces a Madrid y ayer confirmó que el viernes 26 de mayo será su primer día como médico interno residente del Gregorio Marañón. «Todo el mundo dice que me cansaré de las guardias, pero tengo muchas ganas de empezar. No tengo miedo, voy con ilusión». A Jorge lo que más le preocupa ahora es encontrar 'un techo' en Madrid. «Estoy buscando piso, es una odisea». Cuando se instale tiene claro que irá al Santiago Bernabéu a ver a uno de los equipos de sus amores: «Soy del Real Madrid y del Cartagena». También sacará tiempo para correr por El Retiro y no perder el fondo que le ha permitido enfrentarse a la Ruta de las Fortalezas.