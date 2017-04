Amenazan con parones en los juzgados por los problemas informáticos

«Cuelgue generalizado». Fue la expresión que empleó ayer Gertrudis Peñalver, coordinadora del sector de Justicia de Comisiones Obreras (CC OO), para definir el panorama que ofrecían las aplicaciones informáticas Minerva y Lexnet en los once partidos judiciales de la Región. «Se está haciendo todo con 'Word', como hace veinte años».

El sindicato denunció que esta situación generó numerosos problemas en ordenadores, escáneres, sistemas de grabación y otros dispositivos de los juzgados: «No se pueden tomar declaraciones, hay problemas con las grabaciones, hay providencias y autos acumulados...». También «se perdió» documentación remitida por vía telemática y muchos letrados no pudieron presentar escritos.

Solo entre marzo y abril ya se han registrado cinco episodios como el de ayer. El objetivo del Ministerio de Justicia de alcanzar el 'papel cero', a juicio del sindicato, no se está dotando de la logística necesaria y es la causa de los constantes cuelgues informáticos. «El servidor con el que se trabaja en Murcia no tiene capacidad suficiente porque todos los días va lento». El sindicato está estudiando «volver a hacer concentraciones en toda España si el Ministerio no ofrece una solución».

Hubo fallos en los sistemas de grabación y se perdió documentación

Aunque Peñalver afirmó que no se descarta que hoy, «de forma espontánea, se lleven a cabo protestas en algunos juzgados de la Región porque los trabajadores están hartos, se les acumula el trabajo día tras día».

En lo que va de año, los empleados de la Administración de Justicia de la Región ya han protagonizado tres concentraciones por las incidencias informáticas.