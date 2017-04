Urralburu: «Tanto monta, monta tanto, PAS como Fernando»

Óscar Urralburu, secretario general de Podemos Región de Murcia, manifestó tras la aceptación formal de López Miras como candidato a la presidencia que "Tanto monta, monta tanto, PAS como Fernando", dando a entender que el de López Miras será “un gobierno donde hay otra cara y otro nombre pero no cambia nada realmente. Se va a convertir en el guardián de San Esteban, donde vigilará que no se abra ningún cajón para que no se destape la caja de Pandora”. Además, afirma que "sufriremos las consecuencias de tener un ejecutivo débil, que carece de proyecto de futuro para la ciudadanía de la Región".

Urralburu afirmó que lo que “está muy claro es que aunque Ciudadanos afirme poner líneas rojas al PP para su investidura, lo único que está haciendo es una negociación a la baja con el futuro de la Región de Murcia” donde finalmente “Pendró Antonio Sánchez no dejará de jugar un papel clave de diputado-imputado”.

Así, el líder de Podemos en la Región de Murcia señaló que, si López Miras es investido presidente la próxima semana, la situación será "absolutamente la misma que cuando gobernaba Pedro Antonio Sánchez ya que el PP sigue al mando del destino de la Región de Murcia, con un presidente títere, con un diputado-imputado y un gobierno corrupto sostenido por Ciudadanos”.

Por estos motivos le quiso recordar a la formación naranja en Murcia que “no se presenten a sus votantes ni ante la ciudadanía como el partido de la regeneración, ya que cuando tienen la oportunidad de llevarla a cabo lo único que hacen son teatrillos, darle vueltas al asunto y finalmente ser la muleta que ayuda a caminar al PP de la Región y nos sume a todos en un destino incierto”.