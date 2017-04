La UPCT adelgaza su estructura fusionando 10 departamentos y la UMU no prevé reformas

La Universidad Politécnica de Cartagena se sumará a la larga lista de campus españoles que han reducido sus departamentos en los últimos años para adelgazar así su estructura organizativa, ahorrar y redirigir los recursos. No sin polémica, la Universidad Complutense, la de Barcelona, la de Oviedo, Alicante y La Coruña, entre otras, han dejado prácticamente en la mitad sus departamentos, reajustando organigramas sin eliminar ninguna titulación. Mientras en la UPCT están diseñando un plan para reducir de 25 a 15 los departamentos, en la Universidad de Murcia no se plantean el ajuste porque, estima el rector, «no es el momento de cargar con más trabajo a los profesores».

ALGUNOS DATOS UPCT 25 La UPCT tiene actualmente 25 departamentos, con una ratio 18-19 profesores por departamento. Su plan pasa por ir en una primera fase a 30 profesores por departamento (quedarían 15) y más adelante, si es necesario, hasta 50 docentes.



Universidad de Murcia (UMU) 78 La Universidad de Murcia cuenta con 78 departamentos, y una ratio media de 22-23 docentes por departamento.



Universidad de Barcelona 59 Tras la reforma, ha dejado los 109 departamentos que tenía en 59.





Universidad de Alcalá 23 Redujo su estructura en 2013 y sus 45 departamentos pasaron a los 23 actuales.



Universidad Politécnica de Madrid 60 En 2014 reformó su estructura, dejando los 114 departamentos en solo 60.



Universidad Politécnica de Cataluña 33 En la primera fase, los departamentos han bajado de 42 a 33. El plan de reforma previsto para este año pasa por llegar a 25 departamentos.

En la Politécnica tienen claro que el actual modelo, con departamentos pequeños y muy especializados, no es el más operativo ante un futuro competitivo. El plan de ajuste, en pleno diseño, pasará por incrementar la ratio de profesores asociados a cada departamento, desde los 18-19 de media actuales hasta un mínimo de 30. Así, los 25 departamentos actuales quedarían en 15. Como en todas las universidades españolas, cada uno de ellos dispone de al menos un jefe de departamento y un secretario, recursos que serían asignados a otras tareas que en la Politécnica consideran estratégicas, como el diseño de grados bilingües o el refuerzo de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI).

Los jefes de departamento asignan el presupuesto, diseñan las actividades -cursos, congresos...- y reparten la docencia, entre otras tareas. Ingresan un plus cercano a los 200 euros, pero los resquemores y polémicas surgidos en otros campus cuando se ha planteado un plan de reducción no han estado motivados por esa cuestión económica, sino por la pérdida de entidad y de capacidad de decisión asociados a los departamentos que, en algunos casos, no se han querido ceder.

En la Universidad Politécnica de Cartagena están convencidos de que la reforma se impone como «una decisión estratégica. Somos conscientes de que necesitamos redirigir las acciones en un momento de cambios para la universidad española», reflexiona el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica, Emilio Trigueros. El plan, que esperan culminar en 2019, ha sido refrendado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. En esta primera fase, se están realizando entrevistas con todos los departamentos para evaluar su funcionamiento y afinidades con otros grupos con los que podrían fusionarse. El resultado de esos estudios será la nueva estructura de la UPCT, en principio con 15 departamentos, pero abierta a rebajar aún más.

En la Universidad de Murcia, en cambio, el rector, José Orihuela, no considera que sea «el momento de aplicar ese tipo de reformas, que implican sobrecargar de trabajo a los profesores. Nuestro objetivo está puesto en rebajar el número de asociados y reforzar las plantillas.