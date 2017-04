El cartagenero que sacó la mejor nota en el MIR elige Cardiología en el Gregorio Marañón

Jorge Martínez Solano, el cartagenero que sacó la mejor nota de toda España en el MIR, escogió finalmente la especialidad de Cardiología en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. El médico destaca que en la decisión de elegir Madrid como destino influyó su espíritu "valiente y aventurero, aunque no fue nada fácil porque La Arrixaca es uno de los mejores hospitales".

"Me apetecia probarme, ser ambicioso y por eso he preferido el Gregorio Marañón que tiene la cartera más grande, la UCI más grande y un despliegue potentísimo. Además, los compañeros me trataron muy bien cuando vine a visitarlo", aseguró Martínez Solano.

El futuro médico interno residente reconoce que también le resultó especialmente difícil seleccionar la especialidad, pero acabó decantándose por Cardiología por su "versatilidad y dinamismo". No esconde su predilección por esta rama, que desde la carrera le fascinaba porque conlleva mucha "acción y responsabilidad".

Otra estudiante de la Región, Noelia Fernández Villa, que obtuvo la sexta mejor nota en el MIR, también cursó esta disciplina, pero ella sí que terminó decantándose por el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Ambos se incorporarán a finales de mayo y se formarán durante un periodo de cinco años.