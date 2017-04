Diez consejos para navegar de una forma segura por internet

Cada vez más personas se conciencian de los peligros de las nuevas tecnologías. Concretamente, un 80,3% de la población se preocupa por su privacidad, según el estudio de 'La sociedad de la información en España en 2016' de la Fundación Telefónica. Desde el Grupo de Delitos Tecnológicos de Murcia exponen diez consejos para que los usuarios disfruten de las bondades de la red sin poner en riesgo su seguridad.

Tapar la cámara del ordenador

Es un acto muy recomendable poner un posit o un papel que tape la cámara de los dispositivos porque algunos virus graban a los usuarios para, posteriormente, utilizar los vídeos en otros delitos o en páginas de contenido adulto. Casi la mitad de los internautas ya realizan este sencillo gesto que puede preservar su intimidad.

Navegar en modo incógnito

Este hábito es menos efectivo de lo que parece, aunque no significa que haya que dejar de hacerlo. Cuando se navega de esta manera por la red, los sitios que se visitan no se guardan en el historial de búsquedas ni en las famosas 'cookies', pero el operador y las páginas visitadas sí conservan el rastro.

Cuidado con los wifis públicos

La Policía alerta de que conectarse sin ningún tipo de antivirus a un wifi público y entrar a las redes sociales, al correo o a cualquier plataforma que necesite identificación es «regalar nuestras contraseñas». Hay que tener mucha precaución con este tipo de conexiones porque el administrador o un 'hacker' podrían fácilmente acceder a los datos de la sesión de internet.

Administrar correctamente tus contraseñas

La gestión de las credenciales en los servicios de internet es considerada importante por dos de cada tres usuarios (65,6%). Sin embargo, desde el Grupo de Delitos Tecnológicos advierten de que no se hace un buen uso de las contraseñas. Aconsejan cambiarlas con cierta asiduidad, no poner cosas obvias y, sobre todo, no facilitar nunca esta información, porque jamás ningún organismo no fraudulento pedirá estos datos por correo electrónico.

Utiliza el antivirus en todos tus dispositivos

Todos los dispositivos corren el riesgo de ser infectados, no solo el ordenador. De hecho, muchos estudios constatan que los virus en terminales móviles, como teléfonos y tabletas, se han incrementado de manera exponencial en los últimos años. Muestra de ello es que casi el 85% de los internautas tienen descargado algún sistema de protección. Otra cuestión a tener en cuenta es su correcta actualización, ya que los ataques informáticos se perfeccionan diariamente.

No revelar la ubicación en tus redes sociales

Es importante desactivar la ubicación del móvil en las publicaciones en redes sociales. Parece una tontería pero nadie quiere estar localizado las 24 horas, porque esa información podría verla alguien que no sea de confianza. Al igual que tampoco es recomendable ir subiendo fotos de un escapada familiar que desvelen a posibles ladrones que la casa de los viajeros está deshabitada.

Ocultar la foto de perfil de 'WhatsApp'

Hay varios casos denunciados en los que un 'ciberdelincuente' se apropia de la foto de perfil de 'WhatsApp' de un usuario y la utiliza para usurpar su identidad. En algunas ocasiones comete un delito haciéndose pasar por el o, simplemente, la cuelga en una página de contactos sexuales para fastidiar. Por este motivo, se recomienda poner la imagen privada.

No agregar a personas desconocidas

Una de las máximas que la Policía Nacional recomienda en internet es no tener más amigos en las redes sociales de los que se tienen en la vida real. La relevancia social que se adquiere con muchos contactos de dudosa procedencia y con intenciones desconocidas es directamente proporcional al riesgo de que terceros utilicen información personal con algún tipo de perjuicio.

Desactivar el GPS

Esta indicación es la más compleja porque tiene sus beneficios y sus desventajas. Ante el ataque de cualquier 'hacker' siempre es mejor tener desactivado el GPS para que no pueda controlar los movimientos, pero los cuerpos de seguridad del estado se debaten entre recomendarlo o no porque en caso de una desaparición es una herramienta que les da muchas pistas.

No comprar en páginas no reconocidas

En ocasiones, algunos vendedores de plataformas reconocidas convencen a los compradores de realizar el intercambio por otra vía y así ahorrarse la comisión. Esto da pie a un posible engaño, porque el que ofrece el producto o servicio suele desaparecer con el dinero y nunca más se vuelve a saber de él.