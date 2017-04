«Tanto Salzillo como su padre eran desconocidos en su tierra natal»

Giovanni Laurenza (1950, Santa María Capua Vetere, Italia) es autor de la obra 'Nicola Salzillo en Santa María Capua Vetere, el origen', un trabajo donde abunda en los orígenes de la saga Salzillo y que a este doctor en Ciencias Políticas le ha ocupado gran parte del último año. Desde su responsabilidad de alto funcionario municipal se ha dedicado a investigar y proteger de manera incansable la historia y el patrimonio de su ciudad. Tiene numerosas publicaciones donde recoge el fruto de sus hallazgos. Laurenza reconstruye el escenario social, político y religioso de la ciudad de Santa María Capua Vetere durante el siglo XVII, espacio físico y temporal en el que nació Nicolás Salzillo y en el que vivió sus años de juventud en contacto con las carpinterías de sus familiares hasta que, cumplidos los 18 años, marchó a Nápoles a trabajar y formarse en el taller de los hermanos Perrone, tras lo cual vino a España.

Murcia ha recibido con interés sus investigaciones sobre los ancestros de Nicolás Salzillo. ¿Qué aspectos de la investigación considera más importantes?

El resultado más importante es que ha vuelto a la memoria de mis conciudadanos uno de sus hijos olvidados y el tiempo en que vivió. Y, junto con esto, haber anudado los hilos de la historia y la amistad con Murcia, su tierra de adopción.

¿Eran conocidos en Santa María los escultores Nicola Salzillo y su hijo Francisco?

Eran desconocidos para la mayoría de los ciudadanos. Solo un historiador local, Fulvio Palmieri, había hecho mención en un texto, aunque con vagas noticias. Hoy en día, gracias a la investigación y a las exposiciones que se le han dedicado, los Salzillo regresaron a esta ciudad.

¿Es un hecho importante para Santa María haber recuperado la memoria de Nicolás Salzillo?

Santa María es una ciudad que, lamentablemente, olvida a sus hijos. Aquí nació un rey, Roberto de Anjou, rey de Nápoles, y sin embargo no hay ni siquiera un monumento que le recuerde. Recuperar la memoria del escultor sammaritano, Nicola Salzillo es como devolver un niño perdido a su madre.

¿Ha tenido ocasión de visitar Murcia? ¿La conoce? ¿Le gustaría visitarla?

He llegado a conocerla solo a través de sus pinturas y los textos de arte que hablan de ella, y me han gratificado. He leído sobre su historia y su apreciable patrimonio cultural. Deseo visitarla y sentir el latido de la ciudad en sus calles, sus tiendas y su vida cotidiana.

¿Qué lugares de referencia tiene Santa María, por los que usted recomienda visitarla?

Ciertamente, el patrimonio arqueológico es abundante por todo el territorio. Nuestra joya por excelencia es el anfiteatro, cuyo subterráneo se conserva perfectamente. Además del templo dedicado al dios Mitra y el museo de la antigua Capua.

¿Cómo celebran ustedes la Semana Santa?

Sobre todo, se centra en el Jueves Santo, donde los fieles llevan a la iglesia bandejas con espigas de trigo cultivadas en la oscuridad para adornar la imagen de Cristo bajado de la Cruz. Después de la ceremonia del lavatorio de los pies, los fieles hacen el peregrinaje de las siete iglesias para conseguir indulgencia plenaria. El Viernes Santo todas las parroquias participan en la gran procesión que se dirige al Anfiteatro.