Los enfermeros amenazan con llevar sus turnos a los juzgados

El malestar entre los enfermeros de la Región por la eliminación de los turnos de 14 horas en la UCI del hospital Virgen de la Arrixaca va 'in crescendo'. Ayer, solo el sindicato de enfermería Satse acudió a la reunión convocada en la sede del Servicio Murciano Salud (SMS) en la que se intentaba definir la jornada laboral de este colectivo para elevar la propuesta final a la Mesa Sectorial, aunque la mayoría de los sindicatos decidió plantar a la gerencia sanitaria «por falta de seriedad. Hasta que no se tomen esto en serio, les vamos a hacer el vacío», destacó Javier Lanza, de Comisiones Obreras. Según los representantes de los enfermeros, la situación es «discriminatoria» porque en la propuesta de modificación de la jornada laboral no se tratan los turnos del colectivo médico, después de que el informe de la Inspección de Trabajo desaprobara las jornadas superiores a 12 horas. «Entendemos que dicho informe no excluye la jornada de los médicos. Si el SMS se plantea modificar la jornada de los enfermeros, ¿por qué no se plantea también cambiar la de los médicos?», se preguntaba ayer el representante de Satse, Luis Esparza.

«Al lado de los trabajadores»

Asimismo, el sindicato manifestó ayer en una nota de prensa que, «tras la resolución adoptada por el Servicio Murciano de Salud de retirar los turnos voluntarios de los trabajadores de la UCI de La Arrixaca y habiéndonos manifestando reiteradamente contra la misma, no vamos a aceptar esta propuesta, porque contraviene la voluntad de los trabajadores de decidir cómo realizar la jornada laboral, así como modificar turnos o jornadas de quienes vienen superando las 12 horas». Satse, que indicó al SMS que tome «las medidas oportunas», advierte que estará «al lado de los trabajadores, defendiendo sus intereses, sin descartar la defensa en los tribunales correspondientes», por lo que amenazó con buscar amparo legal en los juzgados.

El Colegio de Enfermería no entiende «la intromisión del Sindicato Médico en la gestión del trabajo de nuestros profesionales»

Por su parte, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región defendió la independencia de la profesión enfermera «para gestionar sus turnos de trabajo y la organización del mismo». Desde el órgano colegial «no comprendemos la intromisión del Sindicato Médico en la gestión del trabajo de los profesionales enfermeros, cuando desde enfermería estamos perfectamente legitimados para realizarlo de forma independiente, organizando los cuidados, así como la gestión y la distribución del trabajo de forma autónoma».

Por otro lado y tras el 'plantón' de la mayoría de los sindicatos (también molestos con la decisión de aparcar la carrera profesional) en la reunión de ayer, el Servicio Murciano de Salud acordó elevar su propuesta a la Mesa Sectorial. Así, el SMS propone que el personal destinado en hospitales que venga realizando turnos superiores a 12 horas, y así lo soliciten, pasarán a realizar turnos de trabajo limitados a 12 horas, si así lo autoriza el director gerente, atendiendo a razones asistenciales u organizativas que justifiquen la realización del turno.