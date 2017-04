El PP, dispuesto a eliminar los aforamientos si se limita la acusación particular

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró este miércoles que están dispuestos a eliminar los aforamientos como le exige Ciudadanos, siempre que se limite la acusación particular y que no implique un referéndum sobre la Constitución.

"Nosotros estamos dispuestos, ya se lo hemos dicho a Ciudadanos", explicó Hernando en Onda Cero, donde explicó que le entregaron "un papel en su día con dudas y peligros" y que C's habló con Podemos para ver si era posible una reforma exprés de la Constitución para eliminar la figura del aforado y los de Pablo Iglesias apostaron por una reforma constitucional.

Añadió que "es evidente que Ciudadanos no quiere esto", por lo que el asunto se encuentra en 'stand by' y con una dificultad: "el uso que haría Podemos para cuestionar no ya los aforamientos, sino nuestra propia Constitución".

Hernando ligó, además, la eliminación de los aforamientos en Murcia, como exige C's para apoyar un nuevo gobierno regional del PP, a la limitación de la acusación particular.

Se trataría, explicó, de determinar la legitimidad de las personas afectadas que sí tienen derecho a esa acción particular frente a otros que no están afectados y la utilizan "espuria y torticeramente" para eliminar al adversario político.

Para el portavoz del PP en el Congreso, lo que ocurrió en Murcia es un "error" y una "incoherencia" por parte de C's, al que le pidió que "fije un criterio" en cuanto al momento procesal de la dimisión de un cargo político, porque es innegable "que ha habido una variación" en el criterio seguido por Ciudadanos en función del territorio.

"En el Congreso pedían que no se dimita hasta la apertura de juicio oral, mientras que en Murcia planteaban que sí se dimitiera, y en Granada el criterio es el contrario, porque se permite que haya un alcalde socialista que está imputado, cuando al alcalde del PP se le exigió la dimisión", afirmó Hernando, que rechazó estos "criterios a la carta".