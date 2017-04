Una Semana Santa «muy calurosa» en la Región de Murcia

La predicción del tiempo en Semana Santa preocupa cada año a los miles de fieles de la Región. Pero ya podemos dejar de mirar al cielo, porque la predicción meteorológica para los próximos cuatro días es más que favorable para celebrar procesiones y festejos en la calle. Según el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Región, Juan Esteban Palenzuela, este puente no solo hará buen tiempo, sino que será "muy caluroso, llegando a temperaturas de hasta 10 grados por encima de lo normal en esta época".

La estabilidad también caracteriza la predicción hasta el domingo, ya que no se espera ningún tipo de precipitación. "Sin duda lo más significativo son las temperaturas, anormalmente altas para la época y que podrían alcanzar los 34 grados durante el jueves y el viernes en Murcia, por ejemplo", dice Palenzuela.

Día a día

Jueves: Los vientos en el interior serán de componente oeste y apenas se notarán. En el litoral, de componente suroeste, serán un poco más intensos. Será una jornada calurosa con poca nubosidad y muy estable en general en toda la Región.

Viernes: Predominarán cielos poco nubosos, aunque habrá un aumento de la nubosidad a partir de las horas centrales del día. Las temperaturas seguirán aumentando en el interior. "Posiblemente sea el día de temperaturas más altas de toda la semana", asegura Palenzuela.

Fin de semana: Durante el sábado y el domingo habrá tendencia de intervalos nubosos, aunque la nubosidad se limitaría a las zonas más altas de la Región. Las temperaturas seguirán siendo altas el sábado, aunque las máximas experimentarán un descenso "acusado" durante el domingo. A pesar de esta bajada, los termómetros seguirán marcando 5 grados por encima de las temperaturas típicas de esta época del año.

Predicción por ciudades

Murcia: En la capital, las máximas bajarán un poco a partir del sábado, situándose en los 32 grados, "aunque continúan siendo altas". En cuanto a las mínimas, durante este jueves y viernes estarán sobre los 13 o 14 grados. Serán un poco más altas el sábado (15 o 16 grados) y volverán a bajar a partir del domingo.

Cartagena: En la ciudad portuaria se darán jornadas más frescas que en el resto de la Región. Para este jueves y viernes, las máximas se situarán entre los 23 y los 25 grados, mientras que las mínimas estarán entre los 12 y los 14 grados. Durante el fin de semana se produce una leve bajada de las máximasm, que marcarán entre 22 y 24 grados, y un ascenso moderado en las mínimas, que estarán entre los 13 y los 15 grados.

Lorca: En esta ciudad costera se registrarán valores más altos que en Cartagena, situándose las máximas entre 29 y 32 grados y las mínimas entre 11 y 14 grados para las jornadas de jueves y viernes. Durante el fin de semana, las máximas oscilarán entre los 28 y los 30 grados y las mínimas se mantendrán entre 12 y 13 grados.

En los últimos 33 años, la temperatura máxima registrada en un mes de abril en la ciudad de Murcia se sitúa en los 37,4 grados. Sucedió en 2011. "Esta primavera, aunque va a ser muy calurosa, no superaremos esa efeméride. No es anormal, pero en primavera lo más normal es que haya un poco más de inestabilidad. Eso no lo vamos a tener esta Semana Santa", sentencia el portavoz de la Aemet.