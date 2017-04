Párkinson a los 38

Sus zapatos dorados pisan con fuerza los adoquines de la Plaza de Santo Domingo. Tal vez porque ellos saben que les cuesta dar un paso mucho más que a los zapatos del resto de mortales. El color dorado de su chaqueta compite con su sonrisa, a sabiendas de que no podrá ganarle en resplandor. Una delgada raya negra resalta sus ojos maquillados. Con la misma perfección ha perfilado sus labios antes de salir de casa.

Ya en la terraza, Montserrat Mouriño pide con determinación un té con leche condensada. La camarera no puede imaginarse que su clienta tiene párkinson. Hace doce años que fue diagnosticada, a la edad de 38, pero su optimismo y sus ganas de vivir le ganan la batalla cada día a su enfermedad. ¿Será esa la razón por la que no le tiemblan las manos?

El último registro cifra en 4.000 los afectados por el párkinson en la Región. Cada año se diagnostican unos 400 nuevos casos, según cifras aportadas por el personal de la Unidad de Párkinson de La Arrixaca. Las estadísticas estiman que entre 100 y 200 personas por cada 100.000 habitantes padecen esta enfermedad. «El porcentaje es alto, pero a pesar de eso, probablemente esté por debajo de las cifras reales», considera José López Sánchez, neurólogo especialista del Hospital de La Arrixaca.

«Me aterra tener que depender de los demás para moverme, para vestirme»

A pesar de que solo uno de cada cinco pacientes se diagnostican antes de cumplir los 50 años, en el Día Mundial del Párkinson, que hoy se conmemora, López insiste en la importancia de una detección temprana para poder combatir lo mejor posible los efectos de la enfermedad. «Los primeros síntomas son muy difíciles de identificar: mareos, alteraciones del estado anímico, fatiga, insomnio, estreñimiento. No tiene nada que ver con temblores», asegura el especialista.

Montse es presidenta de la Asociación 'On-Off' Párkinson de la Región de Murcia. Tras más de una década conviviendo con el párkinson, ya comienza a tener problemas para recordar nombres y para caminar. «Ser una persona normal me cuesta trabajo, pero lo llevo bien», sonríe. ¿Cómo lo consigue? En parte, gracias a su labor asociativa. «La adrenalina que me provoca organizar eventos y ver que salen bien, que la gente responde, es lo que más me llena», reconoce con entusiasmo.

Probablemente por eso, en todos los encuentros de afectados por el párkinson o cada vez que alguien nuevo llega a 'On-Off' «siempre le digo lo mismo: que salga de su casa, que busque actividades, que siga trabajando, ¡que viva! La mayoría de los que empeoran muy pronto es porque han dejado de vivir y se han abandonado a su enfermedad», sentencia.

La importancia del optimismo

Montse sabe bien de la importancia que tiene ser optimista para poder enfrentar el párkinson. «El día que me dijeron lo que tenía, fue como si me dieran una patada en el estómago. Yo solo tenía 38 años y mi hija pequeña no llegaba a los dos. Se me vino el mundo encima. Tardé tres años en cambiar el chip para poder ver la vida de forma positiva».

Ese primer momento no solo es duro para los pacientes; también lo pasan mal los profesionales que tienen que dar la noticia. «El paciente te pide que seas totalmente sincero, y lo primero que hay que decirle es que no hay tratamiento que cure el párkinson. Lo siguiente que le dices es que la enfermedad es degenerativa y que empeora con la edad», cuenta López.

Ambos insisten en la misma premisa: la enfermedad es degenerativa, pero no es mortal. Los afectados van perdiendo capacidades neuronales y motoras, hasta no poder comer, no poder hablar o no valerse por sí mismos. «La medicación para el párkinson funciona muy bien. Los pacientes no empiezan a notar limitaciones en su vida diaria hasta los diez años del diagnóstico, más o menos. Pero esto es como todo, puedes coger el vaso medio lleno o medio vacío. Yo soy de los primeros, por eso digo que entre todas las enfermedades neurodegenerativas, posiblemente el párkinson sea la única que hace que el paciente tenga una vida estable», relata el especialista.

Para ralentizar el avance de la enfermedad, además de los fármacos, es recomendable que los afectados realicen otras terapias. Las imprescindibles son fisioterapia y logopedia, aunque también el yoga, el pilates, el taichí e incluso el tango ayudan a fortalecer el sistema motor y a trabajar la coordinación.

«Pero las instituciones no tienen dinero para subvencionar las necesidades de los que padecemos párkinson», denuncia Montse. La asociación que ella preside solo recibe 21.600 euros al año de la Federación de Personas con Párkinson de la Región de Murcia (Fepamur). «Con ese dinero solo podemos pagarle al trabajador social, pero no podemos permitirnos ni a un fisioterapeuta ni a un logopeda, que son las terapias básicas», reivindica.

«Una enfermedad de viejos»

Los enfermos de párkinson no reciben la ayuda a la dependencia hasta que el estado de la enfermedad les incapacita casi por completo, según la experiencia de Montse. «También nos ponen muchas dificultades para darnos una discapacidad del 33%. Tienen que verte fatal para que te la den», asegura. Si ella pudiera pedir algo al Gobierno de la Región, sería «que nos garantizase, como mínimo, la fisioterapia y la logopedia: lo más básico. Con eso sería suficiente».

¿Cómo financian el resto de actividades que hacen en la asociación? «A través de eventos, aportaciones particulares o de empresas. Si algo he aprendido de esta enfermedad es que la solidaridad y el altruismo existen, son ciertos», afirma rotunda antes de añadir: «Eso sí, nos cuesta mucho trabajo conseguir visibilidad. Tenemos la sensación de que el párkinson no interesa como otras enfermedades. Además hay un estigma asociado a ella y es que todo el mundo piensa que es una enfermedad de viejos, que solo le pasa a la gente mayor. Por eso a muchos jóvenes les da vergüenza decir que tienen párkinson. Pero deberíamos romper ese mito...», sentencia.

El afán luchador y las ganas de vivir de Montse se parecen mucho a un auditorio repleto de espectadores: abruman. De pronto se encienden las luces y ella llega al final de esta entrevista. La admiración más pura le aplaude desde mis ojos antes de hacerle una última pregunta.

-Montse, a estas alturas, ¿cuál es su mayor miedo?

-Que la enfermedad avance rápidamente. Tener que depender de los demás para moverme, para salir a la calle, para vestirme. No valerme por mí misma. Perder mi autonomía... Eso me aterra.