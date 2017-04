La vida de Clara Ledo Cascales (Cartagena, 1991) pasa por un gran momento. Así lo desvela la sonrisa de esta joven artista, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Murcia y estudiante de Historia del Arte. Clara se define como una persona «muy sensible y creativa» y, a base de esfuerzo, ha conseguido dedicarse a lo que más le gusta. Dibuja para una compañía de Los Alcázares, expone sus obras en varios locales de la ciudad y desde hace poco sus ilustraciones se publican en la editorial GEU. Además, hace sesiones de fotografía en un proyecto llamado 'El Oso Hiedra' y ha colaborado en la elaboración de un cuento infantil titulado 'Mami, ¿por qué las serpientes tienen la lengua doble?'

¿Cuándo supo que lo suyo era el arte?

En la carrera de Bellas Artes tocas todo tipo de asignaturas, pero a mí me llenó especialmente la de ilustración. Me gusta la pintura y el dibujo, y la ilustración me permite mostrar mis ideas. Empecé a especializarme por mi parte, viendo vídeos y practicando.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

El arte es mi vida y lo uso de una manera terapéutica, haciendo ilustraciones me 'curo' de las situaciones negativas. Me gusta que la luz de mis pinceles alumbre mi interior cada día.

¿En cuántos lugares ha expuesto sus obras?

En más de doce bares de Cartagena, aunque las primeras exposiciones fueron de pintura. Uso lápiz, escáner, Photoshop, acuarelas... Expreso mis sentimientos, mi estado de ánimo, en cada obra.

¿Se puede vivir del arte en Cartagena?

Hace dos años fue realmente cuando tomé la decisión de vivir de esto. Debo reconocer que fue un proceso lento y muy duro, pero que ahora está empezando a dar sus frutos. Yo no me desanimo. Tengo muy claro que no voy a dejar de pintar nunca, aunque haya que compaginarlo con otro trabajo. Yo no sé en qué situación voy a estar dentro de dos años, pero ahora mismo se me abren muchas puertas.

¿Cuál es su rutina?

Me despierto a las ocho de la mañana y trabajo en los encargos que me hacen o en proyectos personales. Hago un descanso a las once, a las dos paro a comer y a las cinco y media sigo hasta que me vaya a dormir. Pero hay días que no te viene la inspiración.

¿Qué proyectos lleva ahora entre manos?

He conocido a una empresa llamada La Compañía de Mario, es de Los Alcázares y hace murales. Lo más importante de todo es que en el grupo hay compañerismo. Además, luego me salió la oportunidad de colaborar en el libro.

¿Cómo surgió aquello?

Yo creo mucha en la causalidad. Un día, en la playa, una amiga de mi madre la invitó a tomar algo. Después de un rato hablando, resultó que esa mujer era Mati Morales, una autora de libros infantiles. Ella se interesó por mis trabajos, me llamó por teléfono y me ofreció ilustrar sus cuentos. Fue un momento inolvidable. Este trabajo me ha permitido cambiar mi estilo y ajustarlo al de los mundos infantiles, algo que nunca había hecho antes. Este es mi primer libro y la verdad es que otras personas ya se han interesado por mis ilustraciones.

¿Dónde se puede comprar?

Se puede comprar en la librería Centro, de la calle Santa Florentina, y en la Montaña Mágica, en Pintor Balaca, que fue donde lo presentamos por primera vez. El libro tiene un precio de 9 euros.

¿De qué trata?

Sobre las personas envidiosas que con sus palabras pueden hacer más daño de lo que imaginamos. Mati, la autora, deja mensajes en cada uno de sus libros, claves que te ayudan afrontar diferentes situaciones que te encuentras a lo largo de la vida. El cuento no es solo para niños.

¿Por qué deberían leerlo los niños?

Es un cuento que ayuda a pasar situaciones difíciles, pero lo consigue con un contenido mágico, bonito y hecho desde el corazón. Los niños pequeños sufrirán la envidia cuando sean mayores y el libro les puede ayudar a comprender.