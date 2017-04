El Consejo Jurídico rechaza indemnizar a los familiares de un paciente que murió de cáncer

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha respaldado la propuesta del instructor del Servicio Murciano de Salud (SMS) de rechazar la reclamación de 136.670 euros presentada por la familia de un paciente, que falleció de cáncer a los 61 añosen el hospital Morales Meseguer. El informe de este órgano consultivo señala que del expediente instruido en el SMS no se deduce la existencia de la relación de causalidad entre el daño por el que se reclama y el funcionamiento del servicio público. Los familiares del fallecido denunciaron que en un principio no se le practicaron las pruebas precisas, lo que determinó un retraso en la intervención y errores de diagnóstico, pero el CJRM no ve indicios de mala praxis.