PP y C's acercan posturas para investir a Miras presidente pero no logran cerrar el acuerdo

No hubo acuerdo a la primera. Los equipos negociadores del Partido Popular y Ciudadanos, reunidos hoy en Cartagena para alcanzar un acuerdo que permita la investidura del popular Fernando López Miras como presidente de la Comunidad Autónoma, se levantaron tras dos horas de conversaciones con un "acercamiento de posturas" pero sin cerrar el pacto. Ambas partes han quedado emplazadas para reunirse en los próximos días e intentar avanzar.

El portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, destacó que ha habido "enorme sintonía" porque el interés de ambos partidos es "solucionar los problemas de la Región de Murcia". Ambos partidos hablan un lenguaje similar en asuntos como la bajada de impuestos, la necesidad de reclamar agua para la Región y una ley de protección para el Mar Menor. Además, los populares no ven impedimento en apoyar la eliminación de los aforamientos que propone Ciudadanos para los diputados regionales, pero advierten de que deben negociar en qué condiciones. Martínez alertó de que esa condición puede ser perjudicial para la política por la estrategia de PSOE y Podemos, aseguró, de denunciar a políticos del PP y ser acusación particular en investigaciones en curso.

Pero la eliminación de esa figura de protección legal es el principal escollo que ve Ciudadanos para el pacto. El portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, reclamó de nuevo al expresidente Pedro Antonio Sánchez su acta de diputado, aunque dijo que si no la entrega no será una traba para firmar el acuerdo de investidura con el PP y asegurar "la gobernabilidad de la Región de Murcia". Altos cargos de Ciudadanos y su equipo jurídico decidirán en las próximas horas qué "•líneas rojas" imponen al PP para los casos de corrupción política. No hay fecha aún para la próxima reunión.