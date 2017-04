Previsión del tiempo: Un Martes Santo caluroso y soleado

La Semana Santa ha comenzado -si queda alguien que no haya visto aún un nazareno que no se asuste, que todavía queda hasta el Domingo de Resurrección- y la preocupación es obvia. ¿Lloverá, no lloverá? ¿Sufriremos de 'sesteros' monumentales mientras vemos pasar las procesiones? ¿Acompañará el sol a los pasos? Sin adelantar acontecimientos, parece ser que las imágenes no se mojarán este año.

Según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), este martes los cielos serán despejados, aunque puede darse nubosidad de evolución por la tarde en las sierras. Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, y las máximas comenzarán de nuevo a subir. Los vientos serán más bien flojos, de dirección variable.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet prevé que las máximas en Murcia sean de 29 ºC, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 10ºC. Los termómetros en Cartagena oscilarán entre los 22 y los 11 grados, mientras que en Lorca las máximas llegarán a los 26 grados, aunque las mínimas no excederán los 8ºC. En cuanto a Yecla, las máximas serán de 27 grados y las mínimas de 3ºC, mientras que en Caravaca los termómetros se moverán entre los 26 y los 6 grados.

Respecto al miércoles, los cielos continuarán despejados y las temperaturas continuarán las tendencias ascendentes, augurando un Jueves Santo y un Viernes Santo calurosos en los que los termómetros sobrepasarán los 30 grados.