Patos entre basura en la acequia Alquibla

La Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (Huermur), denunció este lunes a través de un impactante vídeo, publicado en sus redes sociales, el pésimo estado de conservación y mantenimiento de las acequias de la huerta de Murcia. Esta vez con un claro ejemplo de falta de cuidados y una desidia que campa a sus anchas en la acequia mayor Alquibla, a su paso por la pedanía murciana de Aljucer.

En el video publicado por Huermur se puede observar como una familia de patos, con sus crías, se ven obligados a nadar entre basura, animales muertos en descomposición, y muros de hormigón donde antes había cauces naturales. Todo un esperpento a ojos de la asociación conservacionista, que denuncia la falta de trabajos de mantenimiento y limpieza en los cauces de riego de la huerta de Murcia, una tarea que le corresponde a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, pero que vista la situación actual, se hace evidente que dichos trabajos no se están realizando.

Huermur insta al Ayuntamiento de Murcia y a su Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, a que "más allá de presentar rutas, planes y proyectos de cartón piedra que no solucionan los problemas de la huerta y sus acequias, empiece a aplicar de oficio las ordenanzas y normativas vigentes en materia de ornato y salubridad, si la Junta de Hacendados no limpia y adecenta las acequias, realizando las ejecuciones subsidiarias necesarias y pasando después la factura a la Junta de Hacendados, como hace con el resto de murcianos que no tienen en las debidas condiciones sus terrenos".

Desde Huermur advierten de que no cesarán en la protección y salvaguarda de la huerta de Murcia, sus cauces y acequias, así como de la flora y fauna que albergan, todo ello "para velar por la buena conservación del Medio Ambiente". Desde el colectivo no descartan acciones legales si no se actúa inmediatamente por parte de las administraciones competentes.