«No habrá final hasta que pidan perdón»

Antonio Frutos ha tenido que volver al psicólogo, después de tanto tiempo. Algo se le ha revuelto por dentro, y los gritos de aquella madrugada de hace 30 años en que estuvo a punto de morir junto a su esposa han regresado a sus pesadillas para despertarle en plena noche. «No puedes evitarlo, cuando aparecen noticias de ETA te termina afectando», confiesa en casa de su amigo Alejandro Urteaga, en La Alberca. Ambos son guardias civiles retirados, y los dos fueron dianas de la banda terrorista. Sobrevivieron al terror, y ahora asisten con una mezcla de escepticismo y amargura al proceso de desarme que ETA escenificó ayer en el sur de Francia.

14 muertos de la Región en la larga lista del terror Durante su larga historia de terror, ETA asesinó a 14 murcianos, la mayoría de ellos guardias civiles y policías nacionales destinados en el País Vasco, Madrid y Barcelona. Pero la banda terrorista también actuó en la Región. Lo hizo en 1992, con un coche bomba que segó la vida del policía Ángel García Rabadán, de 47 años. Ya antes, en 1990, ETA había hecho acto de presencia con un coche bomba en la casa cuartel de Cartagena, afortunadamente sin víctimas mortales. La banda también golpeó al sector turístico con un atentado en un hotel de La Manga en 1993 que causó dos heridos.

El comunicado en el que la banda, ignorando a sus 850 víctimas, anuncia la entrega de las armas tras un proceso «duro y difícil» es, para Antonio y Alejandro, una bofetada, una última humillación. «Cómo se atreven; dura y difícil ha sido la vida de quienes perdieron a sus padres o a sus hijos», se lamentan.

Natural de Alcantarilla, Antonio Frutos fue destinado al destacamento de Tráfico de Zaragoza en los años 80. Allí nacieron sus dos hijas gemelas, Carmen y Amparo. El 11 de diciembre de 1987, ambas salvaron su vida porque estaban con sus abuelos en Murcia y no en su habitación de Zaragoza cuando la casa cuartel saltó por los aires, a las seis de la madrugada. Once personas, cinco de ellas niños, murieron fruto de la brutal explosión de un coche bomba con 250 kilos de amonal. «A mi mujer y a mí nos salvó el colchón, hizo lo que se conoce como efecto sándwich y nos envolvió», recuerda Antonio. El matrimonio se sacudió los escombros y se puso a rescatar heridos en mitad del caos. Él estaba herido en el cuello, pero no se dio ni cuenta. A la media hora se desplomó. Pasó tres días en el hospital.

Tras el atentado, volvió a la Región y fue destinado a Cartagena. Pero ETA reapareció. Fue el 12 de septiembre de 1990, cuando un coche bomba a las puertas del cuartel cartagenero causó 17 heridos. Antonio se libró por casualidad: ese día estaba de descanso en Murcia.

Ahora, ya retirado, se dedica al atletismo. Correr le aclara la mente. En esos momentos le gustaría entender lo que se esconde en la mente de los asesinos. «Quisiera saber por qué lo hicieron, cómo es posible». Antonio no quiere vivir en el odio ni en el rencor. «Algún día habrá que pasar página, esto tiene que terminar, tiene que haber un final». La pregunta es cómo. «Primero tienen que pedir perdón».

La gran herida de las víctimas es la falta de arrepentimiento, la nula asunción de culpabilidad. Acorralada por las fuerzas de seguridad y con cada vez menos apoyos en una sociedad vasca harta de sus supuestos libertadores, ETA dejó en 2011 de matar. Una victoria de todos. Ahora llega el desarme y, ojalá, la disolución. Pero la banda sigue sin asumir el dolor causado, y tampoco contribuye a esclarecer los centenares de crímenes no resueltos.

Voluntario en Intxaurrondo

Más allá de las parafernalias con que envuelven sus pasos en el proceso, el análisis común es que los terroristas han sido derrotados. Pero Alejandro Urteaga y su mujer, Ainhoa Martín, no comparten esa visión. Ellos se sienten olvidados, arrinconados.

A los 19 años, Alejandro pidió ser destinado a Intxaurrondo, el cuartel de la Guardia Civil en San Sebastián. «Creía que era mi obligación ayudar a los compañeros que estaban allí», explica. Pronto conoció lo que era el terrorismo. En 1998 fue el primero, junto con su compañero de patrulla, en acudir en auxilio de Manuel Zamarreño, concejal del PP en Rentería asesinado con una moto bomba. «Me impresionó muchísimo. Estaba desnudo y sin daños en el cuerpo. Pero por dentro había quedado destrozado».

En el País Vasco, Alejandro conoció a Ainhoa, una vasca de Irún. Se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir a la localidad guipuzcoana. Allí estuvo a punto de morir el 21 de noviembre del 2000, mientras se ponía el uniforme en el vestuario. «Lanzaron una granada y cayó a mi lado. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo rodeado de polvo». No hubo muertos. Por fortuna, los agentes detectaron un coche bomba trampa y evitaron una tragedia.

«Era camarera y me echaron»

A Alejandro le quedaron secuelas. Perdió audición y desde entonces sufre dolor crónico y problemas psicológicos. «Estoy a base de pastillas», confiesa. Después de la granada, la vida en Irún se les hizo insoportable. Ainhoa, camarera en la Sociedad de Cazadores y Pescadores de la localidad, fue despedida. «Para evitar problemas, a todo el mundo le decía que mi marido trabajaba en Telefónica. Pero en la Sociedad se enteraron de que era guardia civil y mi jefa me dijo que tenía que irme. Me decía que a ella no le importaba, pero que los clientes habían protestado», recuerda. Al poco, el nombre de Alejandro apareció en las listas del comando Donosti. «Sabían el coche que teníamos, las direcciones en las que habíamos vivido». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Hicieron las maletas y se vinieron a Murcia junto a sus dos hijos, que en aquel momento tenían 3 y 5 años. Conocían la Región solo de vacaciones -Alejandro es extremeño- pero les pareció un buen lugar para vivir. Estaba cerca del mar, como Irún.

Desde entonces, sus visitas al País Vasco han sido muy esporádicas, y eso que Ainhoa todavía tiene allí a sus padres y a su hermana. La herida está demasiado abierta como para reencontrarse con el pasado, con quienes les amenazaron y repudiaron. Las armas han callado, el terrorismo ha terminado, pero el dolor permanecerá muchos años.