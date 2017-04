Una atención que supone 13 millones anuales al SMS

Entre doce y trece millones de euros supuso para las arcas del Servicio Murciano de Salud (SMS) el año pasado la asistencia a ciudadanos británicos. Por este dinero, no obstante, se recibe una compensación del Reino Unido en relación al coste real soportado por el sistema sanitario. Esto se establece por la normativa europea que regula la atención médica pública que tienen derecho a recibir los ciudadanos comunitarios en el territorio de la Unión. Entre 9 y 10 millones de euros del total, según la Consejería, corresponden a los 3.506 residentes con carácter permanente inscritos en el Registro Central de Extranjeros y empadronados en municipios murcianos. El resto, exactamente 3.658.390 euros el año pasado, corresponde a las facturas de la asistencia otorgada a británicos que se desplazan temporalmente a la Región y son portadores de la Tarjeta Sanitaria Europea o documentos análogos. Estos no están en ningún registro estatal, pero en la Base de Datos del SMS figuran un total de 2.221 ciudadanos desplazados desde Gran Bretaña. A esta cantidad habría que restar lo que facture por la asistencia prestada en esta misma modalidad a ciudadanos de la Región. Según la legislación vigente, los británicos que reciban atención sanitaria pública en la Región, y no se encuentren en ninguno de los grupos anteriores, deben pagar íntegramente la factura, aunque pueden solicitar posteriormente el reintegro del coste desde su estado de origen. Esta modalidad es, no obstante, «manifiestamente minoritaria», según fuentes de la Consejería de Sanidad.