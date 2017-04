«Los niños leerían si activáramos en ellos la curiosidad y la emoción»

Elena Escribano Alemán (Beniaján, 1952) es catedrática de Lengua y Literatura y autora de los libros de Lengua de la ESO y Bachillerato en la editorial Vicens Vives. Ha dirigido durante doce años el taller de poesía 'Polimnia 222' de la Universidad Politécnica de Valencia y obtuvo el Premio de Poesía Gerardo Diego en 2006 con su libro 'Reincidencias'. Más que sangre debe tener tinta en las venas. Ya en su primer apellido aparece el lexema 'escrib' como si del anuncio de una vida llena de letras, sin epílogo a la vista, se tratase. Tras 36 años como profesora de Lengua y Literatura creyó que «había llegado el momento de prejubilarse». Pero no lo hizo en vano, pues confiesa que «quería compartir con otros profesores mis experiencias y fomentar la lectura en el aula». Para ello, ha redactado el 'Decálogo para transmitir la pasión por la lectura a tus alumnos', en el blog de Vicens Vives. Hoy explica algunos de los puntos más importantes.

-En primer lugar, ¿cuál es el objetivo del Decálogo?

-Resumir brevemente en unos cuantos puntos algunas actitudes eficaces para motivar el interés de los alumnos por la lectura.

-Y a usted, ¿qué le ha motivado a escribirlo?

-A menudo me llaman para impartir cursos de animación a la lectura y talleres de creación literaria, y en casi todos me he encontrado con profesores preocupados por el poco interés que la lectura despierta en sus alumnos. Así pues, decidí concretar en este decálogo unas ideas de fácil aplicación para mejorar el problema.

-¿Por qué le da tanta importancia a la lectura en voz alta en clase?

-Porque cuando el profesor lee un texto que ha sido importante en su vida en voz alta, despacio y bien entonado y, además, explica por qué lo ha sido, se produce un momento muy íntimo. Ya no es un docente en acto de servicio: es alguien que generosamente regala una parte de sí mismo. Y es ahí cuando se siembra la lectura como vía de enriquecimiento personal, belleza y emociones. Es prácticamente imprescindible en poesía y muy útil en textos narrativos y teatrales.

-¿Qué es el 'Árbol de los libros'?

-Es un espacio que se crea en la clase muy fácil de realizar con cartulina semejando el tronco y las ramas, en las que los niños cuelgan o pegan cartulinas en forma de hojas en las que escriben los títulos o fragmentos de obras que están leyendo o han leído. Puedo asegurar el éxito de algo tan sencillo porque cambia la dinámica de la clase y crea un espacio mágico en el que cualquier lectura en voz alta toma una nueva dimensión.

-¿Por qué cree que los alumnos no leen salvo para ser evaluados?

-Porque leer se ha convertido en otro trabajo escolar más, cuando no es así. La lectura debe salir del ámbito obligatorio de los escolares. La Lomce contempla esta posibilidad cuando recomienda la lectura por placer y adecuada a los intereses del alumnado, así que no debemos tener miedo a utilizar esta posibilidad ampliamente.

-¿Cree que es solo responsabilidad de los profesores?

-Como en todo lo referente a la educación, profesores y padres deben ser dos remos que impulsen el viaje hacia una misma dirección. También en casa se puede crear el mismo lazo afectivo y de complicidad que en el aula.

-¿Cómo se consigue la implicación de los niños?

-Haciéndolos sentirse protagonistas del proceso educativo. El trabajo de padres y profesores no es solo transmitir conocimientos. Hay que conseguir que se sientan parte del aprendizaje y no identificarlos como seres pasivos que reciben conocimientos diseñados, desarrollados y masticados por otros. Se deben abrir puertas y ventanas en la imaginación, provocar búsquedas, despertar emociones y picar la curiosidad.

-¿Cómo mejoraría la situación lectora en Murcia?

-Invirtiendo en Educación. Aquellas regiones que descubren a tiempo que la mejor inversión se realiza en las aulas son las que aumentan su riqueza.

-¿Qué anécdotas atesora?

-Un día, siendo yo muy pequeña, mi madre me dijo: «Elena, te voy a hacer un regalo: unas cuantas tahúllas que has de plantar, cuidar, escardar y regar a tiempo. Durante años, mientras crecen los naranjos, no recibirás beneficios, pero cuando lleguen las primeras cosechas no habrá heladas que las destruyan, ni malas cosechas. Siempre te darán buen fruto, haga el tiempo que haga y suceda lo que suceda». Y me llevó al colegio.