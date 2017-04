Gabilondo dice que se necesitan «dirigentes que sean referentes y no contraejemplos»

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, afirmó este sábado en Murcia que "se necesitan personas de referencia, ya que, a veces, miramos a nuestro alrededor y las referencias que vemos en puestos de máxima responsabilidad no son las personas honestas y ejemplares que son una emulación, sino que son, más bien, un contraejemplo".

El exministro de Educación socialista hizo estas declaraciones durante la presentación de la Escuela de Formación José Ramón Jara en Murcia, a la que asistió junto al secretario general del PSOE regional, Rafael González Tovar, y donde defendió que para que haya "más personas de referencia" en puestos públicos, la formación es decisiva.

"Nos quejamos de como esta la sociedad y de que queremos un mundo distinto, pero tenemos que prepararnos para ello, no solo para ser mas interesantes e importantes sino para ser mas eficientes en la resolución de los problemas de los ciudadanos", destacó.

Por su parte, González Tovar dijo que el que fuera vicepresidente regional del PSOE, José Ramón Jara, fallecido hace nueve años, era una referencia y por ello da nombre a la escuela de formación que se ha inaugurado.

Esta escuela pretende ser "un referente de la ética, el compromiso y la transparencia política, cosas son tan necesarias ahora en la Región", puso de manifiesto González Tovar.

Preguntado por el acto de investidura, señaló que el PSOE lo encara manteniendo la vía del cambio y la regeneración, ya que la Región necesita un gobierno que de respuesta por igual a la limpieza democrática y a los problemas de los ciudadanos.

"Estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que hagan falta para que ese acuerdo de regeneración sea posible y esperamos que Ciudadanos no cometa el mismo error de hace dos años, cuando apoyo a Pedro Antonio Sánchez, porque el PP no quiere apartar a quienes incumplen las leyes y su palabra, solo quiere hacer gestos pero no llegar al fondo de la cuestión", afirmó el dirigente socialista.

En este sentido, comentó que "ahora parece ser que Ciudadanos quiere volver al mismo error, nombrar un nuevo sustituto de Sánchez para que siga siendo el presidente del presidente el que controle los hilos", y ha afirmado que Pedro Antonio Sánchez tiene que dejar el acta de diputado por la aplicación de la Ley de Transparencia".

"Pedimos a C's que se una a la regeneración y a la limpieza democrática de verdad, no solo a medias", indicó González Tovar, quien insistió en que Pedro Antonio Sánchez tiene que renunciar a su acta de diputado.