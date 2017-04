Detienen al joven que participó en un trío sexual y luego difundió un vídeo

La Policía Nacional ha detenido a un murciano, de 29 años de edad, por difundir supuestamente un vídeo en el que aparece protagonizando un trío sexual con otras dos chicas, una rumana y otra española. Fuentes de la Jefatura Superior de Murcia confirmaron a 'La Verdad' que se le acusa de presuntos delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos, así como de amenazas de muerte.

Las dos chicas denunciaron al joven después de que, el 12 de marzo, una de ellas recibiese vía WhatsApp una grabación de 11 minutos y 21 segundos en la que se la veía manteniendo sexo. El sospechoso se enteró de que le buscaba el Grupo de Delitos Tecnológicos y presuntamente le mandó un recado a la joven española al coincidir con la rumana en una discoteca de Atalayas. «Dile a tu amiga que como me metan en la cárcel, cuando salga la mato», indicaron las mismas fuentes.

Este encontronazo fue puesto en conocimiento de la Comisaría de El Carmen, lo que llevó a ampliar la denuncia que inicialmente presentaron las jóvenes por la difusión del vídeo. Esta vez, por amenazas. A pesar de que en las imágenes se aprecia con claridad la identidad de los tres protagonistas del encuentro sexual, el Grupo de Delitos Tecnológicos no interrogó al sospechoso hasta el 4 de abril, tras analizar al detalle el vídeo.

Acudió voluntariamente

El chico fue advertido por la Policía Nacional de que tenía que comparecer y, una vez que se presentó en Comisaría acompañado por un abogado, se le informó de que estaba detenido. Desde que se inició la investigación el 16 de marzo, los agentes han detectado situaciones extrañas en los ángulos de grabación, en la colocación estratégica del móvil en una mesita, junto a la cama, y en el aparente «papel proactivo» que una de las denunciantes mostraba, por lo que no tenían claro que el autor de la grabación fuese el joven. De hecho, el sospechoso insistió a los investigadores en que «yo no he grabado nada». Solo reconoció que «se lo pasé a dos amigos míos». A partir de ahí, se hizo viral.

Tal y como explicaron las dos denunciantes, el varón confirmó a los policías que conocía a una de ellas y que el trío fue consentido. Tuvo lugar el 12 de marzo, en el piso de una de las mujeres, «cuando se encontraban bebiendo alcohol». En la grabación, una de las jóvenes hace una pausa para coger una copa. Tras prestar declaración, el joven quedó en libertad a la espera de que concluya la investigación y se remitan las actuaciones al juzgado. Será entonces cuando se establezcan las consecuencias legales por la difusión del encuentro.