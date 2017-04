Sacyr impugna en un tribunal especial el concurso del aeropuerto de Corvera

La disputa no tiene fin. Sacyr no arroja la toalla y ha impugnado el concurso para la explotación del aeropuerto de Corvera ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con sede en Madrid, por considerar que invade competencias estatales, limita la libre concurrencia y otorga un trato diferenciado a Aena, según ha podido saber 'La Verdad'. La constructora sigue con su política de recurrir todos los movimientos de la Comunidad argumentando que aún no se ha liquidado el contrato anterior, y que ahora sin embargo se pretende 'regalar' Corvera a otra empresa bajo unas condiciones muy favorables y demasiadas facilidades económicas.

ARGUMENTOS Liquidación. La Consejería aún no ha liquidado en anterior contrato. Recurso. Está pendiente en el Supremo, y el pliego no avisa a los licitadores de que existe este litigio. Explotación. El futuro concesionario no asume riesgos, y recibe el aeropuerto sin coste alguno. Restringido. Vulnera la libre concurrencia con requisitos que dejan fuera a Sacyr y favorecen a Aena. Competencias. La Comunidad pretende adjudicar unos servicios que no son suyos, sino del Estado. Tarifas. El pliego omite que las tarifas y precios deben ser establecidos y aprobados por el Estado. Aena. El pliego especifica que Aena, si gana, tendrá un régimen distinto del resto de licitadores.

Unido a esto, Sacyr cree que las condiciones impuestas por la Consejería la dejan fuera del concurso. Ha recurrido a este órgano administrativo especializado e independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda, y que está fuera del ámbito del TSJ de Murcia, donde ha perdido hasta ahora todos los recursos. Trata de frenar el concurso en defensa de sus accionistas y de los intereses que todavía posee en el aeropuerto, a falta de la liquidación. Si se admite el recurso, podría ser resuelto en dos meses. Y si lo hace a favor de Sacyr, se produciría otro retraso considerable para la apertura.

Días atrás, la constructora recurrió al orden del Consejo de Gobierno para licitar el aeropuerto, solicitando unas medidas cautelarísimas cuyo trámite de urgencia desestimó el TSJ. Además de la liquidación del anterior contrato, que la Consejería tenía que haber resuelto en seis meses, la constructora sostiene que hay un recurso pendiente en el Supremo, por lo que entiende que no es firme la rescisión de la antigua concesión. Sacyr critica que el pliego de Corvera no haga ninguna referencia a este litigio para advertir a los futuros los licitadores.

Uno de los aspectos llamativos del concurso público es que se le otorga un trato diferenciado a Aena -que ahora tiene un 49% de capital privado- respecto del resto de licitadores. Esto es, diferencia la naturaleza jurídica de las tarifas en función del adjudicatario. En el apartado dedicado a los ingresos propios del concesionario, el pliego puntualiza que si Aena gana el concurso tendrá otro régimen establecido en una ley del año 2003 para las sociedades filiales de Aena. El operador estatal tiene previsto presentarse al concurso, y dicha advertencia aparece en este pliego, que fue publicado después de que fracasaran las negociaciones para el cierre comercial del aeropuerto de San Javier.

Cederlo casi gratis

Dentro de las cuestiones controvertidas, Sacyr se queja también de que con las condiciones impuestas por la Consejería se pretende ofrecer el aeropuerto de Corvera casi gratis al próximo concesionario, argumentando que el canon por la explotación de las instalaciones se vincula al resultado de la actividad. Cree que de esta forma no se asume riesgo ni ventura del contrato, que es la esencia de la gestión de los servicios públicos. Sacyr pidió a la Comunidad un reequilibrio de la concesión -origen del conflicto-, pero le fue denegado. Ahora observa que el pliego otorga grandes facilidades económicas al futuro concesionario, lo cual considera injusto y discriminatorio.

Otra de las supuestas irregularidades es que la Comunidad Autónoma pretende adjudicar la gestión indirecta de unos servicios aeroportuarios que no son suyos.

Sacyr sostiene asimismo que se restringe el principio de concurrencia, de tal forma que la constructora no podría presentarse al concurso. Señala que los requisitos de solvencia técnica son tales que solo los podría cumplir a Aena, dado que se exige experiencia del servicio de explotación de aeropuertos, transporte y control de tráfico aéreo y reportaje de aeronaves. La constructora estima que es suficiente con estar habilitada por AESA -de hecho obtuvo dicha acreditación-, sin las exigencias que impone la Consejería, que además seleccionará a las empresas que pasen a la segunda fase.

En cuanto a las tarifas aeroportuarias y los precios exigibles a operadores y usuarios, recuerda que debe establecerlas el Estado, pero este concepto se omite en el pliego, subraya. Tampoco ve justificada la duración del contrato por 25 años.