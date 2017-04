Maillo, convencido de que Ciudadanos no pedirá el escaño de Pedro Antonio Sánchez

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, dijo este viernes que está convencido de que Ciudadanos no pedirá el escaño de Pedro Antonio Sánchez, tras haber dimitido como presidente de Murcia, y comentó que eso es "lo lógico".

En una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, Martínez-Maillo aseguró que el futuro presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras, lo va a hacer muy bien porque "para eso lo hemos propuesto" e insistió en que Ciudadanos va ser coherente, "al menos esta vez".

"En ningún momento el PP se ha planteado que Sánchez deje el escaño" dijo al tiempo que se mostró "muy seguro" de que Ciudadanos no lo va pedir.

Maillo insitió en que Sánchez no dejó su cargo por estar imputado sino porque había "una amenaza cierta" de que gobernara un partido que no ganó las elecciones y que no querían los ciudadanos.