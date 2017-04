El delegado abre la puerta a que se sancione a los convocantes

El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, tildó ayer de «desproporcionada e inédita» la protesta y alertó de que las organizaciones convocantes podrían tener que afrontar sanciones. «Si un ciudadano por no llevar el cinturón de seguridad se le multa yo considero que, si ha habido alguna infracción a nuestro ordenamiento jurídico durante estos dos días, es posible, como es lógico, que se tomen medidas sancionadoras».

Sánchez-Solís hizo hincapié en que los manifestantes, con esta protesta, «han impedido, no solo la vida normal de los ciudadanos, sino también la asistencia a sus puestos de trabajo e incluso el tránsito de autobuses escolares y urbanos» y recalcó que «es un perjuicio enorme».

Respecto al compromiso adoptado por el Ministerio, el delegado sostuvo que «la propuesta es absolutamente coherente» y aseguró que, hasta el momento, no había recibido la petición formal de esa reunión. El presidente de Coag en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, sí había hecho llegar, reconoció, en los últimos meses varios correos electrónicos -hasta cuatro- al Ministerio pidiendo un encuentro. Fuentes de la Delegación aclararon que esas peticiones, sin embargo, no habían sido tenidas en cuenta al no ser el modo correcto de solicitarlas ni considerar a Carrión «un interlocutor válido».

El Ayuntamiento tacha la concentración de «ilegal e indignante» y exige que se depuren responsabilidades

Sánchez-Solís recalcó, por último, que «el Ministerio está absolutamente volcado y considera que es importantísima la recuperación del Mar Menor», y precisó que «hay que tomar las medidas que sean legalmente posibles y medioambientalmente viables».

La gran sorpresa del plantón que los agricultores realizaron ayer a las puertas de la Delegación fue la aparición inesperada del expresidente regional, el pachequero Alberto Garre, que trató de insuflarles ánimos. «No debemos de renunciar nunca a lo que es nuestro», recalcó. «Sé lo que han pasado estos señores y sé que han hipotecado sus tierras, en otro tiempo, para poder llegar donde están ahora». Garre fue recibido por los manifestantes al grito de «presidente, presidente» e incluso hubo algunos de ellos que le instaron a regresar a la política. Una opción que él descartó. «Siento una gran tristeza por esta región y compasión por quienes la han llevado donde está».

Un informe de incidencias

El Ayuntamiento de Murcia está elaborando un informe de incidencias y de incumplimientos del permiso concedido por la autoridad competente, esto es, la Delegación del Gobierno. El Ejecutivo local criticó ayer que no se hubieran respetado los itinerarios, ni los horarios, y calificó de «ilegal, injusta e indignante» la ocupación con tractores del centro durante 24 horas. El informe de autorización de la manifestación exigía a los convocantes que la caravana de vehículos recorriera las principales avenidas de entrada a Murcia, ocupando un único carril de circulación, y eso en ningún caso se cumplió.

El Consistorio espera que se diriman responsabilidades y se apliquen las correspondientes sanciones. Esta situación sin precedentes tuvo repercusiones en los servicios de transporte público, especialmente en autobuses, taxis y tranvía, y complicó los accesos a la ciudad, donde ayer los servicios de limpieza acabaron retirando aceites y gasóleos.