Tovar se muestra dispuesto a no postularse si C's apoya el cambio

El secretario general de los socialistas murcianos y portavoz en la Asamblea, Rafael González Tovar, se mostró ayer «totalmente dispuesto» a apartarse si Ciudadanos apoya un gobierno de cambio en la Región, condicionado a que él no sea presidente. «Yo ya tengo una salida en Puente Tocinos para volver a trabajar de médico», apuntó González Tovar a preguntas de los periodistas, e insistió en que nunca será «un obstáculo» para lograr ese hipotético Gobierno alternativo.

Además, advirtió de que C's tiene en su mano evitar que el recién dimitido presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, continúe aforado, por lo que ese partido debe elegir entre apoyar a un «presidente de paja» o un «gobierno de cambio».

Señaló que la dimisión de Sánchez reafirma la necesidad de luchar por la «regeneración política», que no se conseguirá «con un simple recambio» al frente del Ejecutivo. En su opinión, Ciudadanos «corre el riesgo de dejarse arrastrar por esa tendencia» y permitir que se incumpla el primer punto de su acuerdo de investidura con el PP, que exigía la dimisión de los cargos públicos y orgánicos imputados por corrupción. «El presidente cesante está imputado y quiere seguir estando aforado, y depende de Ciudadanos que lo consiga o no. Es un riesgo real y nos gustaría que no llegáramos a él», apuntó. En ese sentido, insistió en que la dimisión de Sánchez es «un paso, pero no la solución que necesita la Región», por lo que Ciudadanos debe entender que «la regeneración política es mucho más que esa limpieza superficial».

